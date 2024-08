Vụ Hyundai Creta bị sét đánh, chuyên gia bảo hiểm nhận định: Chủ xe vẫn được bồi thường

Mới đây, mạng xã hội lan truyền hình ảnh một chiếc Hyundai Creta tại Hải Phòng được cho là bị sét đánh.

Hậu quả là phần xe bên lái bị hư hỏng. Cánh cửa và phần hông xe chuyển sang màu đen giống bị cháy. Các ốp nhựa hai bên thân xe cũng như ốp hốc lốp gặp nhiệt độ cao đã bị chảy và biến dạng hoàn toàn. Chưa hết, túi khí rèm bên lái của xe cũng đã nổ. May mắn là hiện nay chưa ghi nhận thiệt hại về người.

Sau sự việc này, một vấn đề được nhiều người quan tâm là liệu chiếc xe này có được công ty bán bảo hiểm vật chất bồi thường hay không. Để hiểu rõ vấn đề này, chúng tôi liên hệ với một chuyên gia tư vấn về bảo hiểm tại quận Hà Đông (Hà Nội) để có được câu trả lời.

Theo chuyên gia này, việc ô tô bị sét đánh sẽ được bảo hiểm bồi thường. Lý do là bởi, sét đánh là rủi ro thiên tai, đây là rủi ro được bảo hiểm bồi thường theo các quy định hiện hành về bảo hiểm.

Chủ xe sẽ được bảo hiểm bồi thường chi phí sửa chữa chiếc xe này. Trong trường hợp nếu chi phí sửa xe quá 75% giá trị xe thì được coi là xe bị tổn thất toàn bộ. Lúc này, chủ xe sẽ được bảo hiểm bồi thường toàn bộ số tiền bảo hiểm để mua xe khác.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cho rằng các công ty sẽ yêu cầu phải có biên bản xác nhận sự việc của cơ quan chức năng mới tiến hành bồi thường. Về vấn đề này, chuyên gia bảo hiểm cho biết điều công ty bảo hiểm nếu làm như thế là sai.

Anh cho biết, bảo hiểm phải tự giám định xác định nguyên nhân cháy xe để làm cơ sở bồi thường. Trong trường hợp bảo hiểm nghi ngờ thiệt hại do nguyên nhân không được bảo hiểm (ví dụ do chủ xe tự đốt, do độ xe gây ra cháy..) thì bảo hiểm phải tự xác minh. Nếu cần lực lượng chức năng điều tra, phía công ty bảo hiểm có thể tự đề nghị, không được yêu cầu chủ xe phải cung cấp biên bản sự việc mới bồi thường.