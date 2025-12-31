Tối 30/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội thông tin, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Thu Hà về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà là Giám đốc, kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Ngọc Việt Education (MST 0110857781, địa chỉ tầng 4, tòa nhà văn phòng M5, số 91 Nguyễn Chí Thanh, phường Giảng Võ, thành phố Hà Nội), hoạt động trong lĩnh vực sáng tác, nghệ thuật và giải trí.

Từ khoảng tháng 6/2025, Công ty Ngọc Việt chuẩn bị và triển khai tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật “Về đây bốn cánh chim trời”, dự kiến diễn ra vào 20h00 ngày 28/12/2025 tại Cung thi đấu điền kinh trong nhà, đường Trần Hữu Dực, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Đây là sự kiện âm nhạc được đông đảo khán, thính giả trong và ngoài nước quan tâm. Công ty Ngọc Việt bắt đầu mở bán vé từ ngày 11/10 bằng nhiều hình thức, gồm bán trực tiếp và thông qua các công ty liên kết, cộng tác viên.

Quá trình thực hiện chương trình, mặc dù biết rõ buổi biểu diễn không đủ điều kiện để diễn ra, Nguyễn Thị Thu Hà vẫn chỉ đạo nhân viên thông báo chương trình vẫn tổ chức theo kế hoạch, tiếp tục bán vé và thu tiền của khán giả.

Cơ quan chức năng đã khời tố Giám đốc, kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Ngọc Việt Education

Hành vi đủ điều kiện để xử lý hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Trao đổi với PV, dưới góc độ pháp lý, Ts. Ls. Đặng Văn Cường (Đoàn luật sư Hà Nội) cho rằng, nếu chương trình không được phép tổ chức mà vẫn bán vé thu tiền thì đây là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo luật sư, sự việc xuất phát từ quan hệ pháp luật dân sự, về biểu diễn nghệ thuật. Tuy nhiên pháp luật quy định quan hệ dân sự này phải tự nguyện, trung thực, đúng ý chí của các bên trong giao dịch.

Trường hợp một bên dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản của bên kia thì đây là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

"Thủ đoạn gian dối có thể là chương trình không đủ điều kiện để tổ chức nhưng vẫn đưa ra thông tin gian dối là có thể tổ chức và bán vé rồi chiếm đoạt số tiền này.

Sau khi chương trình không được tổ chức thì nhiều người nghi ngờ mình bị lừa đảo lên tạ trình báo sự việc với cơ quan điều tra, cơ quan điều tra vào cuộc xác minh và đã xác định chương trình này không được phép biểu diễn nhưng doanh nghiệp vẫn bán vé và thu tiền, để chiếm đoạt tiền của nhiều người", luật sư Cường phân tích..

Chương trình được chuẩn bị nhưng không diễn ra (ảnh người dân chia sẻ MXH)

Như vậy đến nay cơ quan điều tra đã vào cuộc và xác định chương trình này không được cấp phép biểu diễn, không đủ điều kiện để tổ chức nhưng bị can này vẫn bán vé, thu tiền của người xem và chương trình không tổ chức dẫn đến bức xúc trong dư luận xã hội.

Theo quy định của pháp luật thì lừa đảo là bằng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản. Thủ đoạn gian dối ở đây là thông báo thời gian, địa điểm, nội dung của chương trình nhưng thực tế thì chương trình này chưa được cấp phép, không đủ điều kiện để tổ chức nhưng vẫn bán vé và thu tiền của người xem, chiếm đoạt hàng tỉ đồng, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Hành vi này đủ điều kiện để xử lý hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4, Điều 174 bộ luật hình sự với hình phạt là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.

“4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên;”.

Mở rộng điều tra làm rõ hành vi của những người khác có liên quan

Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với người đứng đầu doanh nghiệp này, sẽ tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ hành vi của những người khác có liên quan, trong trường hợp có căn cứ cho thấy ngoài bị can đã bị khởi tố.

Còn có những người khác biết chương trình không đủ điều kiện tổ chức nhưng vẫn giúp sức bán vé thu tiền, chiếm đoạt tiền của người hâm mộ thì cũng sẽ bị khởi tố về tội lừa đảo với vai trò đồng phạm.

Chuyên gia pháp lý cũng nhấn mạnh: "Cơ quan điều tra sẽ tiến hành các biện pháp để phòng tỏa, kê biên tài sản để thu hồi tiền trả lại cho khán giả. Vụ việc này sẽ là bài học cho nhiều người trong kinh doanh khi coi thường pháp luật, xem nhẹ đạo đức kinh doanh, vì lợi ích của bản thân mà chiếm đoạt tài sản của nhiều người gây bức xúc trong dư luận xã hội".