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Vụ Huấn "Hoa Hồng" cùng vợ bị khởi tố: Chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng và doanh thu hơn 300 tỷ đồng để ngoài sổ sách

Khánh Ngân
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Huấn “Hoa Hồng” cùng vợ và 3 người khác bị khởi tố. Cơ quan điều tra bước đầu làm rõ doanh thu bán nước hoa hơn 300 tỷ đồng cùng nhiều hành vi vi phạm.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 5 bị can gồm Bùi Xuân Huấn (Huấn "Hoa Hồng) và 4 người khác về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

4 người liên quan bị khởi tốm gồm: Hoàng Ngọc Cường (Tổng Giám đốc Công ty CP Sản xuất và thương mại Chara); Trương Thị Thương (Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tam Đại Mộc); Phạm Thị Ngọc Linh (vợ Bùi Xuân Huấn), chủ hộ kinh doanh Phạm Thị Ngọc Linh và Kiều Thị Hồng (vợ Hoàng Ngọc Cường). Riêng Huấn bị khởi tố thêm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

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Đối tượng Bùi Xuân Huấn (đứng giữa) tại cơ quan Công an. (Ảnh: Bộ Công an)

Theo kết quả điều tra bước đầu, lợi dụng sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, Huấn thường xuyên đăng tải thông tin gian dối, nội dung không đúng sự thật. Huấn cùng đồng phạm bị cáo buộc lợi dụng hoạt động bán hàng trực tuyến, kêu gọi từ thiện để trục lợi số tiền đặc biệt lớn, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước cùng nhiều tổ chức, cá nhân. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định Huấn đã chiếm đoạt của nhiều người tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Ngoài ra, Huấn cùng vợ và các đồng phạm kinh doanh nước hoa, đạt tổng doanh thu hơn 300 tỷ đồng nhưng không xuất hóa đơn giá trị gia tăng, để doanh thu ngoài sổ sách kế toán, gây thiệt hại nhiều tỷ đồng cho ngân sách Nhà nước.

Huấn còn huy động hàng chục tỷ đồng tiền từ thiện của nhiều tổ chức, cá nhân và có dấu hiệu sử dụng sai mục đích. Nội dung này đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật khác của Bùi Xuân Huấn và các đối tượng có liên quan, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước, người bị hại.

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Tags

bùi xuân huấn

bộ công an

phạm thị ngọc linh

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