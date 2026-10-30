Vụ Hoa hậu ly hôn đại gia vì chồng ngoại tình với con gái người giúp việc: Lộ danh tính người phụ nữ nói cho chính thất biết chuyện

Hoa hậu đình đám tiếp tục đưa ra lời cáo buộc gây sốc nhắm thẳng tới chồng đại gia.

Trong 24 giờ qua, truyền thông châu Á đã đổ dồn sự chú ý vào vụ việc Hoa hậu Thái Lan 2000 - Boom Panadda mở họp báo tuyên bố ly hôn đại gia God Atip, đồng thời tố đàng trai ngoại tình, trộm két sắt. Theo lời Boom Panadda, mối quan hệ giữa vợ chồng cô đã rạn nứt từ năm 2024. Vào thời điểm sắp sinh bé Alex, Boom đã phát hiện ông xã đưa con gái của 1 người bảo mẫu trong nhà đi uống bia, thậm chí sau đó còn đem về bao nuôi. Đáng nói, tiểu tam này có tuổi đời còn rất trẻ, chỉ mới khoảng 17-18 tuổi vào thời điểm đó. Ngay sau sự việc, Boom - God Atip đã ly thân, nhưng vì các con nên cô vẫn cố diễn sâu, giữ hình ảnh 1 gia đình trọn vẹn trước truyền thông và công chúng suốt 2 năm qua.

Tới sáng 30/10, truyền thông Thái Lan đã công bố danh tính người phụ nữ mật báo tin tức God Atip ngoại tình với gái trẻ cho Boom Panadda biết. Hóa ra, chính người bảo mẫu đã kể chuyện con gái mình được đại gia God đưa đi uống bia cho Hoa hậu Thái Lan biết. Từ đây, nàng hậu đình đám mới phát hiện ra ông xã đã phản bội, lén lút vụng trộm với nhân tình trẻ tuổi sau lưng cô.

Thì ra chính người bảo mẫu đã làm lộ chuyện con gái mình vụng trộm với đại gia God Atip cho Boom Panadda biết. Từ đây, Boom - God chính thức ly thân. Ảnh: Line Today

Chưa hết, tờ Mgronline cho hay, Boom Panadda mới đây lại tiếp tục đưa ra lời cáo buộc gây sốc nhắm thẳng tới ông xã đại gia. Theo đó, nữ diễn viên kiêm Hoa hậu sinh năm 1976 vừa úp mở tố God Atip có liên quan tới vụ tai nạn giao thông của con gái cô - Anda. Được biết, Anda là con gái riêng của Boom với người chồng đầu tiên.

Boom chỉ ra những điểm đáng ngờ trong vụ tai nạn của Anda: “Vụ việc này có quá nhiều sự trùng hợp và những dấu hiệu bất thường. Suốt 6 năm qua, God chưa từng đoái hoài hay hỏi han gì đến Anda dù chỉ 1 lời. Thế nhưng đột nhiên, anh ta lại gọi điện cho bảo mẫu để dò hỏi thông tin cá nhân, từ trường học cho đến nơi ở của con bé. Chỉ đúng 1 tuần sau đó, Anda đã gặp tai nạn do bị 1 chiếc xe máy tông rất mạnh”.

Những điểm đáng ngờ vẫn chưa dừng lại ở đó, theo lời Hoa hậu Thái Lan 2000, người đàn ông lái xe gây tai nạn kiên quyết không chịu làm việc với công ty bảo hiểm, sau đó còn đến chực chờ, làm ầm ĩ đòi tiền ngay trước cửa nhà cô từ lúc nửa đêm. Thêm vào đó, camera an ninh ở khu vực con gái tôi bị tông xe lại hỏng 1 cách vô cùng khó hiểu vào đúng ngày xảy ra vụ tai nạn. Vụ tai nạn đã khiến cho Anda bị hoảng loạn tâm lý nặng nề, không dám tự lái xe và trở nên cực kỳ sợ hãi xe máy.

Những lời chia sẻ của Boom khiến cho công chúng không khỏi rùng mình. Ảnh: X

Trong buổi họp báo trước đó, Boom còn tố cáo chồng cũ trộm két sắt, có nhiều nhân tình và đang nợ ngập đầu, trái ngược với hình ảnh doanh nhân thành đạt được tô vẽ trên mặt báo.

Boom khẳng định, God đã đi ngoại tình với 1 người phụ nữ khác nữa ngoài con gái người giúp việc. Đáng nói, tiểu tam thứ 2 lại chính là người chị em tốt mà Boom tin tưởng nhất, thậm chí cô gái này còn đồng hành cùng nàng Hoa hậu trong công việc suốt thời gian dài. Cô tiểu tam thứ 2 vô cùng trơ trẽn, từng lén ghi âm cảnh Boom và chồng cãi nhau rồi đe dọa sẽ tung clip lên mạng nhằm vu khống nàng Hoa hậu ngoại tình.

Boom mở họp báo tuyên bố ly hôn đại gia God Atip, đồng thời tố đàng trai phản bội. Ảnh: Line Today

Cũng trong buổi họp báo, Boom đã phẫn nộ tố cáo đại gia God Atip lấy trộm số tiền 7 triệu baht Thái (5,4 tỷ đồng) trong két sắt. Theo lời Hoa hậu Thái Lan 2000, đây là khoản tiền mặt mà 1 nhãn hàng xà phòng nổi tiếng tặng khi 2 bé Alex, Arthur (con chung của Boom - God) chào đời. Khi gặng hỏi chồng, Boom chỉ nhận được câu trả lời gọn lỏn từ đàng trai: “Tiêu hết rồi”.

Thời gian qua, có rất nhiều chủ nợ liên tục gọi điện đòi tiền chồng Boom. Vào ngày 12/10 vừa qua, God gọi điện đòi Boom đưa 12 triệu baht Thái (9,2 tỷ đồng) nhưng cô nhất quyết không chấp thuận. Sau đó, God vẫn tiếp tục gọi điện đòi tiền khiến Boom vô cùng uất ức vì cảm thấy bản thân giống như “chiếc máy ATM” phải 1 mình gồng gánh mọi thứ.

Thứ 3 tuần trước, God lẻn vào nhà định mở két sắt nhưng Boom đã đổi mật khẩu. Khi thấy cảnh tượng ông xã đại gia lục lọi giấy tờ, cô đã quyết định ôm các con trốn đến ngủ ở khách sạn.

Tới hôm 13/10, đại gia God Atip đã lén đưa các con rời khỏi nhà, khiến Boom phải nhờ tài tử Num Kanchai phối hợp tìm kiếm. Cuối cùng, cô phát hiện bọn trẻ bị đưa đến 1 tiệm rửa xe do God làm chủ. Đáng nói, phải tới tận giờ phút này, Hoa hậu Thái Lan mới biết hóa ra bấy lâu nay ông xã lén lút mở cơ sở kinh doanh này mà không thông báo cho cô 1 tiếng.

Boom còn vạch trần luôn chuyện chồng đại gia trộm két sắt, đang nợ ngập đầu. Ảnh: X

Còn nhớ nhiều năm trước, Boom từng tham gia phỏng vấn God, từ cơ duyên này mà 2 người đã dần tiến tới gần nhau. Sau lần đó, bạn của God đứng ra làm ông mai, tiết lộ rằng vị đại gia này đã thầm thích Boom từ lâu. Từ đây, Boom - God bắt đầu trò chuyện và tìm hiểu nhau 1 cách nghiêm túc.

Vào dịp Valentine năm 2021, có thông tin cho hay God đã tặng Boom 1 mảnh đất làm quà thay cho hoa. Đến năm 2022, Boom hạnh phúc thông báo rằng God đã mua tặng cô 1 chiếc ô tô để thuận tiện cho việc đi lại.

Tới tháng 11/2022, cặp đôi chính thức tổ chức 1 lễ cưới riêng tư và giản dị. Khi đó, Boom có bé Anda từ cuộc hôn nhân trước, còn God đang nuôi 3 cô con gái sau khi ly dị người vợ đầu. Trong thời gian chung sống, cặp đôi có với nhau 2 cậu con trai kháu khỉnh, đáng yêu là bé Alex và bé Arthur.

Cuộc hôn nhân của Boom - God đang chiếm sóng truyền thông và MXH xứ Thái. Ảnh: Line Today

Boom Panadda sinh năm 1976, đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu Thái Lan khi vừa tròn 24 tuổi. Nhờ danh hiệu có được, cô thuận lợi dấn thân vào showbiz và thành công ghi dấu ấn qua hàng loạt bộ phim truyền hình như Law-less, Ton Ruk Dok Ngiew,...

Trong khi đó, God Atip là đại gia bất động sản kiêm vận động viên thể hình nổi tiếng xứ chùa vàng. Theo truyền thông Thái Lan, anh hiện đảm nhận chức danh giám đốc tại 1 công ty và là cổ đông trong 3 công ty.