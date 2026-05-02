Vụ hóa đơn bữa ăn 18 triệu đồng ở Sầm Sơn: Người đăng bill bất ngờ vì bỗng nổi tiếng

Tuấn Minh |

Người đăng hóa đơn bữa ăn 18 triệu đồng ở Sầm Sơn vừa chia sẻ câu chuyện trên trang cá nhân của mình. Chị khá bất ngờ khi bỗng dưng được nổi tiếng.

Liên quan tới vụ việc hóa đơn bữa ăn gần 18 triệu đồng tại nhà hàng Chinh Thủy Palace ở Sầm Sơn (Thanh Hóa) được mạng xã hội quan tâm những ngày qua, chị U.T.Th. (ngụ phường Long Biên, TP Hà Nội), thành viên của đoàn khách ở Hà Nội cũng là người đăng bill tính tiền này lên mạng xã hội, đã chia sẻ câu chuyện của mình lên Facebook.

Chị U.T.Th., người đăng thông tin hóa đơn bữa ăn 18 triệu đồng ở Sầm Sơn lên mạng xã hội, đã chia sẻ câu chuyện bất ngờ được nổi tiếng lên trang cá nhân

Chia sẻ trên trang cá nhân, chị Th. khá bất ngờ khi mình bỗng trở nên nổi tiếng theo cái cách không ai ngờ tới. "Em đăng bài bán nhà không ai xem, mà em đăng hóa đơn bữa ăn đoàn em ở nhà hàng Chinh Thủy Palace Sầm Sơn tối qua lên các bác lấy hóa đơn bê đi làm em nổi tiếng quá"- chị Th. viết.

Cũng theo chia sẻ của chị Th., trong hóa đơn có món ghẹ được nhiều người quan tâm nhất và được các trang mạng mang đi "xào xáo nội dung nhiều nhất".

"Đoàn em di chuyển đến Sầm Sơn lúc 17 giờ, vì tắc đường đến muộn nên bạn trong đoàn có gọi nhà hàng đặt trước bữa tối. Nhóm 12 người lớn và 11 trẻ em (2 đến 10 tuổi) đặt 7 kg ghẹ (12 con). Đoàn đặt ăn có bảng giá niêm yết, tự nguyện đặt, không bị ép buộc, mâu thuẫn hay chặt chém gì"- chị Th. chia sẻ.

Chủ bài viết cũng thông tin thêm rằng đoàn năm nào cũng đi chơi dịp lễ, bài viết cá nhân chia sẻ so sánh giá năm ngoái ở Cô Tô với bữa ăn ở nhà hàng Chinh Thủy Palace để mọi người có cái nhìn về giá cả vùng miền. Có thể một phần do lạm phát, một phần dịch vụ ở đất liền chắc giá cao hơn so với ngoài đảo.

Trong status, chủ bài viết cũng chia sẻ ngày hôm sau (1-5) đoàn có ăn ở một nhà hàng khác, song đồ không ngon và chất lượng bằng nên tối cùng ngày đoàn đã quay lại nhà hàng Chinh Thủy Palace ăn bữa tối trước khi về Hà Nội.

Hóa đơn bữa ăn 18 triệu đồng gây sốt mạng xã hội những ngày qua

Trước đó, ngày 30-4, trên các diễn đàn mạng xã hội chia sẻ rầm rộ hình ảnh hóa đơn bữa ăn của một nhóm khách du lịch ở Hà Nội ăn tại Sầm Sơn (Thanh Hóa) có giá gần 18 triệu đồng, trong đó có món ghẹ đỏ có giá hơn 12 triệu đồng cho 7 kg (1,7 triệu đồng/kg).

Ngay sau khi thông tin được lan truyền, trong chiều cùng ngày 30-4, các lực lượng chức năng phường Sầm Sơn đã nhanh chóng vào cuộc làm việc trực tiếp với các bên liên quan để xác minh, làm rõ sự việc.

Cơ quan chức năng xác định hóa đơn trên là của một đoàn khách từ Hà Nội gồm 13 người lớn và 11 trẻ em ăn tối tại nhà hàng Chinh Thủy Palace (ở đường Hồ Xuân Hương, phường Sầm Sơn). Nhà hàng có bảng niêm yết giá công khai và bán theo giá niêm yết, Đoàn khách thống nhất đặt ăn, không có ý kiến khiếu nại và tiếp tục đặt ăn tại nhà hàng vào buổi chiều ngày 1-5.

Cơ quan chức năng phường Sầm Sơn đã nhanh chóng vào cuộc, làm sáng tỏ vụ việc

Người đăng tải bill thanh toán lên mạng xã hội cũng không hề có mục đích phản ánh việc bị "chặt chém".

Tuy nhiên, sau đó hóa đơn bữa ăn đã được các trang mạng xã hội chia sẻ rầm rộ trên Facebook, thêm thắt nhiều thông tin không đúng sự thật, thiếu kiếm chứng dẫn tới có nhiều bình luận tiêu cực, kéo theo nhiều ý kiến trái chiều, thậm chí gây hoài nghi về tình trạng "chặt chém" du khách, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh du lịch của Sầm Sơn.

Camera cây xăng ghi lại gì tại thời điểm xe ô tô bốc cháy ngùn ngụt khiến 2 người tử vong?

Con đường đắt đỏ bậc nhất hành tinh ở Hà Nội đã 'lột xác' thế nào sau nhiều năm chậm trễ?

Thời khắc đặc biệt ở cao tốc 12.400 tỷ đồng mà Tập đoàn Sơn Hải muốn cắm biển bảo hành 10 năm

Khám phá “trái tim” tuyến metro 35.700 tỷ đồng xuyên lòng đất, nối thẳng tới phố cổ Hà Nội

Tổ hợp dự án hơn 3.600 tỷ đồng gấp rút thi công, chỉ ít tháng nữa người dân Hà Nội sẽ đón tin vui?

Chính thức: Thông xe công trình cấp đặc biệt - cầu vượt cửa biển nghìn tỷ dài nhất miền Trung

Diện mạo mới gây bất ngờ ở chung cư “đất vàng” Cầu Giấy, TP Hà Nội sau hơn thập kỷ bị bỏ hoang

Dấu mốc đặc biệt ở tuyến metro ngầm dài 6km, đi xuyên dưới lòng con sông biểu tượng sẽ diễn ra hôm nay

