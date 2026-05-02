Vụ hóa đơn bữa ăn 18 triệu đồng ở Sầm Sơn: Người đăng bill bất ngờ vì bỗng nổi tiếng

Liên quan tới vụ việc hóa đơn bữa ăn gần 18 triệu đồng tại nhà hàng Chinh Thủy Palace ở Sầm Sơn (Thanh Hóa) được mạng xã hội quan tâm những ngày qua, chị U.T.Th. (ngụ phường Long Biên, TP Hà Nội), thành viên của đoàn khách ở Hà Nội cũng là người đăng bill tính tiền này lên mạng xã hội, đã chia sẻ câu chuyện của mình lên Facebook.

Chia sẻ trên trang cá nhân, chị Th. khá bất ngờ khi mình bỗng trở nên nổi tiếng theo cái cách không ai ngờ tới. "Em đăng bài bán nhà không ai xem, mà em đăng hóa đơn bữa ăn đoàn em ở nhà hàng Chinh Thủy Palace Sầm Sơn tối qua lên các bác lấy hóa đơn bê đi làm em nổi tiếng quá"- chị Th. viết.

Cũng theo chia sẻ của chị Th., trong hóa đơn có món ghẹ được nhiều người quan tâm nhất và được các trang mạng mang đi "xào xáo nội dung nhiều nhất".

"Đoàn em di chuyển đến Sầm Sơn lúc 17 giờ, vì tắc đường đến muộn nên bạn trong đoàn có gọi nhà hàng đặt trước bữa tối. Nhóm 12 người lớn và 11 trẻ em (2 đến 10 tuổi) đặt 7 kg ghẹ (12 con). Đoàn đặt ăn có bảng giá niêm yết, tự nguyện đặt, không bị ép buộc, mâu thuẫn hay chặt chém gì"- chị Th. chia sẻ.

Chủ bài viết cũng thông tin thêm rằng đoàn năm nào cũng đi chơi dịp lễ, bài viết cá nhân chia sẻ so sánh giá năm ngoái ở Cô Tô với bữa ăn ở nhà hàng Chinh Thủy Palace để mọi người có cái nhìn về giá cả vùng miền. Có thể một phần do lạm phát, một phần dịch vụ ở đất liền chắc giá cao hơn so với ngoài đảo.

Trong status, chủ bài viết cũng chia sẻ ngày hôm sau (1-5) đoàn có ăn ở một nhà hàng khác, song đồ không ngon và chất lượng bằng nên tối cùng ngày đoàn đã quay lại nhà hàng Chinh Thủy Palace ăn bữa tối trước khi về Hà Nội.

Trước đó, ngày 30-4, trên các diễn đàn mạng xã hội chia sẻ rầm rộ hình ảnh hóa đơn bữa ăn của một nhóm khách du lịch ở Hà Nội ăn tại Sầm Sơn (Thanh Hóa) có giá gần 18 triệu đồng, trong đó có món ghẹ đỏ có giá hơn 12 triệu đồng cho 7 kg (1,7 triệu đồng/kg).

Ngay sau khi thông tin được lan truyền, trong chiều cùng ngày 30-4, các lực lượng chức năng phường Sầm Sơn đã nhanh chóng vào cuộc làm việc trực tiếp với các bên liên quan để xác minh, làm rõ sự việc.

Cơ quan chức năng xác định hóa đơn trên là của một đoàn khách từ Hà Nội gồm 13 người lớn và 11 trẻ em ăn tối tại nhà hàng Chinh Thủy Palace (ở đường Hồ Xuân Hương, phường Sầm Sơn). Nhà hàng có bảng niêm yết giá công khai và bán theo giá niêm yết, Đoàn khách thống nhất đặt ăn, không có ý kiến khiếu nại và tiếp tục đặt ăn tại nhà hàng vào buổi chiều ngày 1-5.

Người đăng tải bill thanh toán lên mạng xã hội cũng không hề có mục đích phản ánh việc bị "chặt chém".

Tuy nhiên, sau đó hóa đơn bữa ăn đã được các trang mạng xã hội chia sẻ rầm rộ trên Facebook, thêm thắt nhiều thông tin không đúng sự thật, thiếu kiếm chứng dẫn tới có nhiều bình luận tiêu cực, kéo theo nhiều ý kiến trái chiều, thậm chí gây hoài nghi về tình trạng "chặt chém" du khách, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh du lịch của Sầm Sơn.