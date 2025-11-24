Vụ hiệu trưởng và giáo viên đánh nhau ở tiệc 20/11: Hai bên lên tiếng hoàn toàn khác

Mới đây mạng xã hội xôn xao trước sự việc hiệu trưởng và giáo viên xảy ra xô xát trong bữa tiệc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Thông tin khiến nhiều người bất ngờ, nổ ra nhiều ý kiến tranh luận, thắc mắc về nguyên nhân vụ việc. Tuy nhiên, đa số cho rằng dù lý do là gì thì việc giáo viên xảy ra ẩu đả như vậy là không hay chút nào.

Được biết, người đăng sự việc lên mạng xã hội là ông Ngô Ngọc Năm, giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH&THCS Trạm Tấu (xã Trạm Tấu, tỉnh Lào Cai). Ông Năm tố bị ông Nguyễn Văn Thanh, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH&THCS Trạm Tấu hành hung.

Chia sẻ trên báo Lao Động, ông Năm cho hay chiều tối ngày 19/11, nhà trường tổ chức liên hoan kỷ niệm ngày 20/11 tại một quán ăn ở xã Trạm Tấu.

Theo lời ông Năm, khi tiệc gần tàn, ông nhân tiện hỏi ông Thanh về tiền chế độ bán trú và tiền công tác phí của giáo viên thì ông Thanh trả lời: "từ từ sẽ giải quyết" và bất ngờ quay sang tát ông Năm.

Nam giáo viên kể thêm, khi xuống dưới cổng, ông tiếp tục hỏi về chế độ, đồng thời thắc mắc về tiền bảo hiểm của cá nhân thì bị ông Thanh tiếp tục đánh, tát vào đầu, mặt mũi gây chấn thương. Vẫn theo lời ông Năm, lúc đó có một phụ huynh vào căn ngăn thì cũng bị hiệu trưởng đấm.

Sáng hôm sau (20/11) khi ngủ dậy ông Năm bị nôn và mệt nhiều nên đã đến Bệnh viện Đa khoa số 3 Lào Cai thăm khám. Hiện nam giáo viên vẫn đang được tiếp tục điều trị và theo dõi tại đây.

Ông Năm cũng cho hay, ông cũng đã làm việc với cơ quan điều tra, theo nguồn tin trên báo Sức khỏe & Đời sống.

Hiệu trưởng nói gì?

Trong khi đó, trao đổi trên báo Dân trí, ông Nguyễn Văn Thanh bày tỏ, sự việc vừa qua xảy ra ngoài tầm kiểm soát và cá nhân ông cũng rất buồn. Theo lời kể của ông Thanh, tối 19/11, sau khi uống rượu say, ông Năm có dọa đánh 2 vị khách mà nhà trường mời tới. Ông Thanh sau đó đưa 2 vị khách này xuống bàn uống nước tại khu vực nhà sàn thì ông Năm tiếp tục đi xuống và cầm nắm tăm đấm vào mặt ông Thanh.

Ông Thanh nói, lúc đó theo phản xạ, ông có khua tay phải và trúng vào mặt ông Năm. Vị hiệu trưởng kể, khi bị đánh bất ngờ, ông có hỏi ông Năm vì sao lại đánh mình nhưng nam giáo viên không nói gì mà tiếp tục lao vào định đánh ông Thanh. Thấy vậy, ông Giàng A Páo (già làng, trưởng bản) đã can ngăn và cũng bị ông Năm hành hung. Ông Páo sau đó đã phản kháng và đánh lại ông Năm.

Theo ông Thanh, khi về trường, một số giáo viên, bảo vệ có gọi ông Năm và ông Thanh lên để xin lỗi, hòa giải, bàn phương án tới nhà ông Páo để xin lỗi về sự việc. Đến sáng hôm sau thì ông Năm xin nghỉ, không đi dạy và xuống bệnh viện để điều trị. Ông Thanh đã làm báo cáo sự việc ngày trong ngày 20/11 để gửi UBND xã Trạm Tấu.

Vị hiệu trưởng cũng cho rằng, qua tìm hiểu thì thương tích của thầy Năm không đến nỗi phải nằm viện. Ông Thanh cũng đã làm đơn gửi cơ quan công an để vào cuộc làm rõ vì ông Năm đã đăng tải những thông tin chưa được kiểm chứng làm ảnh hưởng đến danh dự cá nhân ông và nhà trường.

Liên quan đến sự việc, ông Nguyễn Văn Hòe, Chủ tịch UBND xã Trạm Tấu thông tin, chính quyền đã nắm được thông tin lan truyền trên mạng xã hội và đang giao công an xã vào cuộc làm rõ.