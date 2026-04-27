Vụ hành khách bị “bỏ rơi” trong đêm: Văn phòng nhà xe bất ngờ đóng cửa, tháo bảng hiệu

Cao Nguyên |

Sau vụ hàng chục hành khách trên 2 xe bị “bỏ rơi” giữa đêm, văn phòng chính của nhà xe Lux Express T.P. ở Đắk Lắk bất ngờ đóng cửa, tháo bảng hiệu.

Sáng 27-4, nhiều hành khách đi trên 2 chuyến xe từ TP HCM về Tây Nguyên phản ánh chưa được hoàn lại tiền vé đã đặt qua các ứng dụng.

Vụ hành khách trên 2 xe bị “bỏ rơi” trong đêm: Văn phòng nhà xe bất ngờ tháo bảng hiệu - Ảnh 1.

Địa điểm được quảng cáo là văn phòng chính của nhà xe Lux Express T.P. đã tháo bảng quảng cáo

Ghi nhận cùng ngày, văn phòng chính của nhà xe Lux Express T.P., đặt tại số 22 đường Dã Tượng (phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk) đã đóng cửa, tháo bảng hiệu. Các bảng quảng cáo đã được tháo dỡ, bên trong vẫn còn nhiều thùng nước lọc để phục vụ hành khách.

Theo chủ căn nhà, đơn vị này mới thuê địa điểm hơn 2 tháng, hợp đồng vẫn còn thời hạn hơn 20 ngày.

Vụ hành khách trên 2 xe bị “bỏ rơi” trong đêm: Văn phòng nhà xe bất ngờ tháo bảng hiệu - Ảnh 2.

Các tấm bảng quảng cáo bỏ trong sân

Phóng viên nhiều lần liên hệ qua số điện thoại đăng trên các biển quảng cáo nhưng không nhận được phản hồi.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, rạng sáng 25-4, Công an xã Bù Đăng (tỉnh Đồng Nai) tiếp nhận phản ánh về việc 2 xe khách mang biển số 60H-115.xx và 50E-091.xx không tiếp tục chở khách theo lộ trình từ TP HCM đi Đắk Lắk và Gia Lai.

Vụ hành khách trên 2 xe bị “bỏ rơi” trong đêm: Văn phòng nhà xe bất ngờ tháo bảng hiệu - Ảnh 3.

Hình ảnh quảng cáo đăng tải trên mạng xã hội trước đó của Lux Express T.P.

Qua xác minh, hành khách đã đặt vé và thanh toán qua các ứng dụng cho Công ty Lux Express T.P.

Đơn vị này sau đó thuê các xe khách để vận chuyển hành khách.

Hai bên thỏa thuận thanh toán chi phí tại một điểm dừng nghỉ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Tuy nhiên, khi đến điểm hẹn, phía tài xế không nhận được tiền và không liên hệ được với chủ nhà xe nên từ chối tiếp tục hành trình.

Sau nhiều giờ làm việc, để tiếp tục di chuyển, hành khách đi Gia Lai phải đóng thêm 400.000 đồng/người, còn hành khách đi Đắk Lắk đóng thêm 320.000 đồng/người.

Giây phút nổ súng nghẹt thở tại tiệc báo chí, mật vụ Mỹ lập lá chắn sống bảo vệ Tổng thống Trump thế nào?

Giây phút nổ súng nghẹt thở tại tiệc báo chí, mật vụ Mỹ lập lá chắn sống bảo vệ Tổng thống Trump thế nào?

00:54
Khung cảnh 'khó tin' ở công trình 1.000 tỷ đồng với kết cấu lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam

Khung cảnh 'khó tin' ở công trình 1.000 tỷ đồng với kết cấu lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam

01:18
Gần 100 cảnh sát cùng robot dập tắt vụ cháy như quả cầu lửa khổng lồ ở ngoại thành Hà Nội

Gần 100 cảnh sát cùng robot dập tắt vụ cháy như quả cầu lửa khổng lồ ở ngoại thành Hà Nội

00:38
Lần đầu tiên tại Việt Nam, một sân bay… không nằm trên đất liền

Lần đầu tiên tại Việt Nam, một sân bay… không nằm trên đất liền

01:11
Xe tay ga 125cc mới ra mắt của Yamaha: Giá rẻ gây sốt, cạnh tranh Honda Vision

Xe tay ga 125cc mới ra mắt của Yamaha: Giá rẻ gây sốt, cạnh tranh Honda Vision

01:16
Siêu chiến hạm 9 tỷ USD, niềm tự hào nhưng cũng là "nỗi đau đầu" của hải quân Mỹ

Siêu chiến hạm 9 tỷ USD, niềm tự hào nhưng cũng là "nỗi đau đầu" của hải quân Mỹ

Hé lộ thủ đoạn của "thầy" Nguyễn Văn Dũng

Hé lộ thủ đoạn của "thầy" Nguyễn Văn Dũng

01:04
Điều đặc biệt vừa diễn ra ở vận động lớn nhất thế giới của Việt Nam do Vingroup xây dựng

Điều đặc biệt vừa diễn ra ở vận động lớn nhất thế giới của Việt Nam do Vingroup xây dựng

01:16
