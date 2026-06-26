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Vụ hành hung người phụ nữ mang thai ở cửa hàng hoa quả: Xác định nguồn cơn

Hương Trà (T/H)
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Đến khoảng 14h30’ phút ngày 25/6, đối tượng Nguyễn Văn T. - đối tượng hành hung người phụ nữ, đã đến trụ sở Công an phường để làm việc.

Theo thông tin từ Công an phường Quế Võ, khoảng 14h30 ngày 25/6, Nguyễn Văn T. (SN 1986, trú phường Phương Liễu, tỉnh Bắc Ninh) - đối tượng hành hung phụ nữ mang thai ở cửa hàng hoa quả, đã đến trụ sở Công an phường Quế Võ làm việc sau khi được cơ quan công an phối hợp cùng gia đình vận động ra trình diện.

Đối tượng Nguyễn Văn T. tại cơ quan Công an. (Nguồn ảnh: Công an phường Quế Võ, Bắc Ninh)

Trước đó vào ngày 23/6, Công an phường Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận đơn trình báo của chị N.T.H. (sinh năm 1994), trú tại phường Đào Viên, tỉnh Bắc Ninh về việc khoảng 21h15’ ngày 22/6, khi chị đang mua hoa quả tại cửa hàng “Vũ Thảo” (địa chỉ tại số 938, đường Quang Trung, tổ dân phố 1, phường Quế Võ) thì bị Nguyễn Văn T. (sinh năm 1986), trú tại phường Phương Liễu, tỉnh Bắc Ninh chửi bới và dùng tay tát, đấm vào phần đầu.

Vụ việc khiến chị H. bị hoa mắt, chóng mặt và bị thương phải vào Bệnh viện Đa khoa số 2 tỉnh Bắc Ninh để điều trị và theo dõi sức khỏe. Được biết, chị H. đang mang thai ở tuần thứ 32.

Theo cơ quan công an, sau khi vụ việc xảy ra, Nguyễn Văn T. đã rời địa phương vào TP Hồ Chí Minh giải quyết việc cá nhân. Lực lượng chức năng đã phối hợp với gia đình giải thích, vận động đối tượng trở về địa phương làm việc. Qua xác minh sơ bộ, Công an phường Quế Võ đã xác định nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên là do mâu thuẫn cá nhân từ trước đó.

Bên cạnh đó, chia sẻ trên báo Phụ nữ Việt Nam, người nhà chị Nguyễn Thị H., chị hay sau vụ việc, chị H. xuất hiện các triệu chứng đau đầu, đau tai và đau bụng, phải nhập viện điều trị. Gia đình cho biết vụ việc khiến sức khỏe của cả mẹ và thai nhi bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Hiện Công an phường Quế Võ đang tiếp tục điều tra, xác minh vụ việc để xử lý theo quy định.

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