Vụ hàng chục người nghi ngộ độc khí ở Bà Rịa - Vũng Tàu: 1 trường hợp đã tử vong

Sáng 13-4, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang tiến hành điều tra vụ ngạt khí từ rò rỉ khí xảy ra tại Công ty TNHH Zinc Oxide Corporation Việt Nam (Khu Công nghiệp Phú Mỹ 3, TP Phú Mỹ).

Được biết, trong số các trường hợp ngạt khí, có 1 lao động đã tử vong là ông T.V.D. Ngoài ra, còn 41 người bị ảnh hưởng là nhân viên, người lao động.

Khoảng 9 giờ 55 phút ngày 12-4, tại bộ phận AOZ của công ty có xảy ra hiện tượng rò rỉ khí, lúc này người lao động đang làm việc thì cảm thấy mệt mỏi, khó thở, nhức đầu, vã mồ hôi.

Các công nhân được chăm sóc tại Bệnh viện Bà Rịa và đã được xuất viện ngay trong ngày 12-4

Ngay sau khi vụ việc xảy ra công ty đã phối hợp đưa nhân viên, người lao động đến Bệnh viện Bà Rịa để kiểm tra, tiến hành các xét nghiệm.

Tại Bệnh viện Bà Rịa, bệnh nhân được nhân viên y tế thăm khám, theo dõi, đo điện tim, xét nghiệm máu, truyền dịch và sau đó cho xuất viện, yêu cầu theo dõi thêm tại nhà.

Tính đến 17 giờ chiều 12-4, đã có 40 người xuất viện, tiếp tục theo dõi tại nhà; hiện còn 1 trường hợp đang theo dõi tại Bệnh viện Bà Rịa trong tình trạng tỉnh táo, do người này tiếp xúc gần với khí.

Liên quan đến vụ việc, Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có báo cáo nhanh. Hiện trường vụ tai nạn lao động, công an đang làm việc, tuy nhiên vẫn chưa đảm bảo an toàn để tiếp cận do nghi ngờ còn rò rỉ khí.

Công ty TNHH Zinc Oxide Corporation Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực xử lý và tiêu hủy chất thải nguy hại; xử lý, tái chế bụi lò thép để sản xuất oxit kẽm có thể thay thế kẽm cô đặc.