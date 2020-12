Vụ hai chị em bị xe container lùi trúng tử vong: 'Ra hiện trường, tôi không dám tin đó là sự thật'

Chiều 10/12, tại địa bàn xã Châu Can, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội xảy ra vụ tai nạn giao thông thương tâm, khi 2 chị em đèo nhau đi học bị xe container lùi trúng tử vong thương tâm.

Được biết, người chị hiện đang học cấp 3 còn em đang học cấp 1. Chiều 11/12, PV tìm về hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn, nhiều người vẫn bàn tán xôn xao về cái chết thương tâm của 2 chị em xấu số.

Trước sự ra đi đột ngột của 2 người con, bố mẹ các em vô cùng đau đớn, xót xa. Người mẹ liên tục gào khóc gọi tên con rồi khóc lịm đi khiến rất nhiều người có mặt ở đám tang không ai cầm được nước mắt.

Ngồi thất thần ở dãy bàn sát tường, anh Thành (bố 2 nạn nhân - PV) như người mất hồn, bởi anh và những người trong gia đình dù có trong cơn ác mộng cũng không thể ngờ con mình lại ra đi đột ngột như vậy.

Kể từ khi các con gặp nạn, chị Hưởng liên tục gào khóc gọi tên 2 con.

Sau một hồi được động viên tinh thần, ánh mắt đỏ hoe, nghẹn ngào anh kể, vào chiều 10/12, do bị mệt nên anh nhờ con gái lớn trong nhà là Phạm Thanh H. (18 tuổi, học lớp 12) đưa em trai út là Phạm Tuấn H. (7 tuổi, học lớp 1) đi học.

Trước khi đi, anh Thành còn dặn 2 con đi đường phải cẩn thận. Tuy nhiên, khi Thanh H. vừa đưa em ra khỏi nhà được một lúc thì anh đau đớn nhận tin dữ 2 con gặp nạn cách nhà không xa.

Ngay lập tức, anh vội chạy ra hiện trường thì thấy mọi người đã đứng vây kín xung quanh.

"Lúc ra hiện trường tôi bủn rủn chân tay, không dám tin đó là sự thật. Các con tôi ngoan hiền, chịu khó, chăm học là thế vậy mà ra đi đau đớn quá...", anh Thành nghẹn ngào nói.

Anh cho biết thêm, trước khi gặp nạn Thanh H. đang học lớp 12 còn Tuấn H. đang học lớp 1. Vợ chồng anh còn người con trai thứ 2 đang học lớp 9.

"Cuộc sống gia đình vợ chồng tôi khổ sở, vất vả nhiều nhưng chúng tôi không để các con phải chịu khổ bao giờ, ai ngờ lại xảy ra chuyện như vậy.

Mẹ nó nằm bẹp từ khi đó đến giờ không ngồi dậy nổi... giờ mất hết tất cả rồi…", rưng rưng nước mắt, anh Thành nói.

Kể từ chiều 10/12 đến nay, bên cạnh chị Nguyễn Thị Hưởng (mẹ 2 nạn nhân - PV) luôn có người túc trực ở bên để động viên, chăm sóc.

Do quá đỗi đau đớn nên chị lúc tỉnh, lúc mê. Mỗi khi tỉnh chị lại gào khóc gọi tên 2 con khiến cho bầu không khí càng thêm ai oán, đau thương.

Trước đó, vào khoảng 14h ngày 10/2, tại địa bàn xã Châu Can, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội đã xảy ra vụ tai nạn giao thông thương tâm khiến 2 chị em tử vong.

Thời điểm trên, xe container chở hàng vào xã Châu Can do khuất tầm nhìn, không may lùi trúng 2 học sinh đang đèo nhau đi học. Hậu quả, khiến 2 nạn nhân thiệt mạng.