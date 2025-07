Vụ Giám đốc sản xuất kem chống nắng Athena bị bắt: 1 TikToker đã "phốt" bảng thành phần ảo ma từ năm 2024

Mới đây, thông tin giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Athena Việt Nam - ông Đường Văn Thiết (44 tuổi, trú phường Việt Trì, Phú Thọ) bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, gây xôn xao dư luận.

Theo Cơ quan chức năng mặc dù không phân tích được tỷ lệ, thành phần sản phẩm kem chống nắng trên, nhưng để người tiêu dùng tin tưởng, Đường Văn Thiết vẫn cho đặt in trên bao bì sản phẩm kem chống nắng thể hiện chỉ tiêu SPF 50+, chống được 98% tia UVB.

Kem chống nắng của Công ty Athena Việt Nam được xác định là hàng giả (Ảnh: CACC)

Tuy nhiên, tại bản kết luận giám định của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an xác định, chỉ số SPF (chỉ số chống nắng) của mẫu kem chống nắng do Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Athena Việt Nam sản xuất chỉ đạt từ 4,2-26,6% so với chỉ số SPF ghi trên bao bì sản phẩm. Căn cứ Nghị định số 98/2020/NĐ-CP, ngày 26/8/2020 của Chính phủ, sản phẩm kem chống nắng có chỉ số SPF nhỏ hơn 70% như công bố ghi trên bao bì sản phẩm được xác định là hàng giả.

Thông tin khiến người tiêu dùng hoang mang, lo lắng nhất lúc này. Bởi sản phẩm kem chống nắng mang thương hiệu Athena rất quen thuộc trên thị trường, nhiều người đã mua và sử dụng suốt nhiều năm qua. Được biết, sản phẩm kem chống nắng nêu trên được sản xuất và bán ra thị trường từ năm 2019 đến nay.

Lúc này, nhiều người gõ từ khóa “kem chống nắng Athena”, “Review kem chống nắng Athena” lên mạng xã hội thì bất ngờ với một clip từ tháng 7/2024 của một TikToker có tên Vũ Thái Bình. Anh này xếp hạng kem chống nắng Athena vào “Series những sản phẩm tệ mà các bạn cần phải né tránh”.

Clip Vũ Thái Bình nói kem chống nắng Athena là sản phẩm tệ và không nên mua. Nguồn: Vũ Thái Bình.

Beauty blogger chỉ rõ ràng các lý do: “Với cái bì này thì ngay từ đầu đã bị vi phạm. Bởi vì theo luật in trên bao bì thì bắt buộc các sản phẩm có có thang chống nắng được hiện thị chỉ số SPF trên bao thì thì bắt buộc phải có PA (chỉ số thể hiện khả năng bảo vệ da khỏi tia UVA của kem chống nắng) đi kèm. Thì trong con này (kem chống nắng Athena - PV) không đáp ứng được tiêu chí đó. Bảng thành phần thì rất mộc mạc, đơn sơ.

Mặc dù bảng thành phần vật lý nhưng khi soi dưới UV Camera (camera tia cực tím) thì không hiển thị màu sắc, chứng tỏ bảng thành phần này có vấn đề.

Khi thoa trên da thì sẽ tạo hiệu ứng nâng tông, tệp vào da nhanh và giúp nâng tông khá đẹp.

Nếu bạn quan tâm về khả năng chống nắng thì thôi, bỏ qua”.

Nam TikToker này chỉ rõ ra các vấn đề sản phẩm từ bao bì đến khi thoa lên da mặt.

Còn đây là những gì phía Athena review về sản phẩm.

Cư dân mạng hiện đang tràn vào clip review này của Thái Bình, thậm chí gọi anh là “nhà tiên tri” khi đã đoán biết được đây là sản phẩm kém chất lượng từ năm 2024 khi nhìn ra sự bất thường về hình thức, nội dung.

Trên TikTok, Vũ Thái Bình lập ra một bộ sư tập “K mua lại” - là nơi anh review những sản phẩm mỹ phẩm không nên mua, hiện đã lên tới phần 78, gồm nhiều loại kem chống nắng, nước hoa, kem dưỡng,....

Anh chàng này có hẳn một bộ sưu tập review các sản phẩm kém chất lượng.

Vũ Thái Bình là một Beauty blogger nổi tiếng trên mạng xã hội với những clip review chuyên sâu, có kinh nghiệm, chuyên môn về tất tần tật các loại mỹ phẩm. Hiện tại, anh chàng này có tới 1,1 triệu follower trên TikTok, gần 32 triệu lượt yêu thích. Trong đó, có clip nằm phơi nắng 3 tiếng để tìm ra kem chống nắng tốt nhất của Thái Bình từ năm 2023 thu về hơn 35 triệu view.

Hiện tại, cơ quan công an thu giữ gần 5.000 sản phẩm kem chống nắng nhãn hiệu Athena; tạm giữ hơn 8.620 sản phẩm mỹ phẩm khác như kem dưỡng da đa năng, sữa rửa mặt, nước hoa, dầu gội đầu,…

Tuy nhiên, nhiều kênh bán hàng trên TikTok vẫn đang gắn link giỏ hàng và bày bán sản phẩm này với nhiều mức giá khác nhau, giao động từ 190-200 nghìn đồng/sản phẩm.

Kem chống nắng của Athena vẫn đang được bày bán.

Song, hiện tại không thể tìm thấy website hay bất kỳ kênh của Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Athena Việt Nam trên mạng xã hội.