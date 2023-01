Vụ giám đốc đăng kiểm học hết lớp 3: Xác minh hồ sơ thành lập trung tâm đăng kiểm

Lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải cho hay, đối với trung tâm đăng kiểm có giám đốc học lớp 3 tại TP Hồ Chí Minh Bộ đang cho xác minh hồ sơ thành lập trạm đăng kiểm này.

"Phải tuân thủ theo đúng quy định, lãnh đạo đăng kiểm là ai phải quy định rõ. Lâu nay đã có quy định rồi nhưng mỗi người hiểu một kiểu. Ví dụ, một doanh nghiệp hoạt động nhiều lĩnh vực; trong đó có đăng kiểm. Doanh nghiệp này phải phân công rõ người ký giấy đăng kiểm phải đảm bảo đủ trình độ theo quy định”, lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải khẳng định.

Khi được hỏi về quy định trình độ chủ đầu tư các trung tâm đăng kiểm, lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải cho rằng: "Không thể quy định trình độ giám đốc vì vi phạm Luật Doanh nghiệp, nhưng giám đốc phải là người có trình độ chuyên ngành mới được ký giấy đăng kiểm".

Cũng theo lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải, đơn vị đăng kiểm là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Nghĩa là muốn hoạt động phải đảm bảo điều kiện nghề kinh doanh đó. Thời gian tới sẽ phải thực hiện phân cấp, phân quyền cho rõ bởi Cục Đăng kiểm Việt Nam không thể quản lý hết được 63 tỉnh, thành phố. Vì vậy, các Sở Giao thông Vận tải cũng phải vào cuộc.

Lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải một lần nữa nhấn mạnh, theo quy định hiện hành, người ký giấy kiểm định cho phương tiện phải là lãnh đạo có nghiệp vụ đăng kiểm viên và là người có trình độ.

Như TTXVN đưa tin trước đó, ông Hồ Hữu Tài, Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm 50-17D Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh - được xác định là trường hợp chưa học hết lớp 3. Ông Tài hiện diện với vai trò quản lý tài chính, quán xuyến các tài sản của chủ đầu tư. Trung tâm đăng kiểm này là trung tâm đăng kiểm xã hội hoá.

Liên quan đến những sai phạm của các trung tâm đăng kiểm ở TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, Cục Đăng kiểm Việt Nam nhìn nhận những hành vi này không những làm giảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, gây mất lòng tin trong nhân dân đối với lĩnh vực kiểm định phương tiện giao thông vận tải mà còn hình thành tâm lý xem nhẹ pháp luật, các quy định về bảo đảm an toàn giao thông, coi thường sức khoẻ, tính mạng của người tham gia giao thông.

Từ đó, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã có chỉ đạo yêu cầu các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới tích cực phối hợp với cơ quan kiểm soát pháp luật, tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm pháp luật, tham nhũng, tiêu cực, nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. Các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới phải niêm yết công khai số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân và doanh nghiệp, đồng thời kịp thời thông tin về Cục Đăng kiểm Việt Nam để phối hợp giải quyết.

Cùng với đó, Cục Đăng kiểm Việt Nam giao Phòng Kiểm định xe cơ giới tăng cường kiểm tra đột xuất, giám sát hoạt động kiểm định tại các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới để kịp thời ngăn chặn, chủ động phát hiện sớm và có biện pháp quyết liệt chấn chỉnh, tham mưu, đề xuất xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hiện tượng vi phạm, nhũng nhiễu, tiêu cực; chỉ đạo các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới thực hiện nghiêm quy trình, quy định.

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ ngày 3/1, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Công an TP Hồ Chí Minh cùng một số cục nghiệp vụ của Bộ Công an đã phát hiện, đấu tranh làm rõ nhiều hành vi sai phạm, tiêu cực trong quá trình cấp giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật bảo vệ môi trường tại một số Trung tâm kiểm định các phương tiện giao thông cơ giới trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, Long An, Tiền Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Bến Tre, Phan Rang và chắc sẽ còn thêm nữa.

Sơ bộ ước tính có hơn 70.000 phương tiện cơ giới đã được kiểm định phạm luật và các Trung tâm kiểm định này đã cấp khoảng 52.300 giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật về bảo vệ môi trường, thu lợi hàng chục tỷ đồng.

Một số Trung tâm đăng kiểm này không đủ tiêu chuẩn nhưng vẫn thành lập, lập danh sách kiểm định viên ảo để hợp thức hóa một số quy định của Chính phủ về dịch vụ xe cơ giới. Ví dụ, quy định phải có 3 kiểm định viên thì họ không có ai; thậm chí có giám đốc 1 Trung tâm kiểm định không viết được, không biết chữ, không đọc được. Hỏi ra thì khai mới học hết lớp 3 cách đây 50 năm. Đó là giám đốc Trung tâm kiểm định 50-17D Nhà Bè.

“Những hành vi như trên làm cho việc giám sát chất lượng, số lượng phương tiện an toàn giao thông bảo vệ môi trường bị ảnh hưởng, xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước, xâm phạm đến trật tự quản lý công cộng, gây thiệt hại tài sản cho người dân, gây dư luận xấu cho xã hội, gây nguy cơ mất an toàn cho người điều khiển phương tiện và người dân” Trung tướng Tô Ân Xô cho biết.

Ngày 5/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam hai lãnh đạo cấp phòng và một chuyên viên của Phòng Kiểm định xe cơ giới thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam.