Vụ gia đình chủ tịch phường xây 9 căn nhà liền kề không phép: Phạt 65 triệu đồng

Sáng 1-4, lãnh đạo quận Kiến An (TP Hải Phòng) cho biết Thường trực Quận ủy Kiến An đã họp, giao UBND quận chỉ đạo các phòng ban chuyên môn có liên quan và UBND phường Quán Trữ kiểm điểm trách nhiệm trong việc xử lý vi phạm trật tự xây dựng tại số 64 Trữ Khê, quận Kiến An.

9 căn biệt nhà liền kề được gia đình ông Vũ Khắc Hiệp xây dựng lên đến tầng 2

Cùng với đó, Quận ủy Kiến An yêu cầu kiên quyết xử lý vi phạm xây dựng của gia đình ông Vũ Khắc Tiệp, Chủ tịch UBND phường Lãm Hà, theo đúng quy định.

UBND quận Kiến An xác định bà Lê Thị Thảo (vợ ông Vũ Khắc Hiệp) đã có hành vi lấn chiếm 101,5 m2 đất phi nông nghiệp tại khu vực đô thị; tổ chức thi công xây dựng nhà ở không có giấy phép xây dựng.

Quận Kiến An đã ra quyết định xử phạt 65 triệu đồng đối với bà Lê Thị Thảo về các vi phạm nêu trên. Trong đó, phạt 30 triệu đồng về hành vi "lấn chiếm đất phi nông nghiệp tại khu vực đô thị" và 35 triệu đồng về hành vi "xây nhà ở không giấy phép".

Đối với hành vi "lấn đất phi nông nghiệp tại khu vực đô thị", UBND quận Kiến An yêu cầu bà Lê Thị Thảo buộc tháo dỡ công trình nhà trên một phần thửa số 42, tờ bản đồ số 27, phường Quán Trữ trong vòng 30 ngày để khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất và trả lại phần đất đã lấn chiếm.

Liên quan đến hành vi "Tổ chức thi công xây dựng nhà ở không giấy phép", yêu cầu trong 30 ngày bà Lê Thị Thảo phải hoàn thành hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng. Trường hợp hết hạn mà không có giấy phép, yêu cầu tháo dỡ công trình vi phạm.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, ngày 8-2, UBND phường Quán Trữ phát hiện hộ gia đình bà Lê Thị Thảo, ông Vũ Khắc Hiệp (Chủ tịch UBND phường Lãm Hà) tổ chức khởi công xây dựng 9 căn nhà tại số 64 Trữ Khê, phường Quán Trữ.

Dãy nhà ở liền kề được xây dựng trên thửa đất rộng gần 1.000 m2 mặt phố Trữ Khê, thuộc sở hữu của gia đình ông Vũ Khắc Hiệp và bà Lê Thị Thảo. Tại thời điểm này, công trình xây dựng này chưa được tách thửa, chưa được cấp phép xây dựng và các căn nhà liền kề được xây dựng chung tường, chung móng.

Ngay sau đó, UBND phường Quán Trữ đã ra thông báo yêu cầu gia đình dừng thi công và lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng đối với bà Lê Thị Thảo, chủ đầu tư xây dựng công trình nhà ở.

Tuy nhiên, hộ gia đình bà Lê Thị Thảo đã không chấp hành thông báo của UBND phường Quán Trữ, không hoàn thiện các thủ tục cấp phép xây dựng.

Đến ngày 15-2, UBND phường Quán Trữ lần nữa tiến hành kiểm tra thì lúc này 9 căn nhà liền kề không giấy phép xây dựng đã được chủ đầu tư cho xây lên đến tầng thứ 2. UBND phường Quán Trữ lần thứ 2 lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng với các lỗi xây nhà liền kề khi chưa làm thủ tục tách thửa đất cho 9 căn nhà. 9 căn nhà liền kề vẫn chung thửa đất mang tên ông Vũ Khắc Hiệp. Các căn nhà đang được xây dựng vẫn chưa được cấp giấp phép xây dựng.

Cũng trong ngày 15-2, Thanh tra Sở Xây dựng TP Hải Phòng có công văn đề nghị UBND quận Kiến An chỉ đạo UBND phường Quán Trữ và các phòng ban chuyên môn thuộc quận kiểm tra, xác minh nguồn gốc đất, kiểm tra trật tự xây dựng, lập hồ sơ xử lý với 9 căn nhà liền kề nêu trên.

Đồng thời, Thanh tra Sở Xây dựng TP Hải Phòng đề nghị quận Kiến An đình chỉ thi công xây dựng, yêu cầu chủ đầu tư hoàn thiện thủ tục cấp phép xây dựng. Trong thời hạn quy định, chủ đầu tư không xuất trình được giấy phép xây dựng, chính quyền địa phương yêu cầu chủ đầu tư tự phá dỡ công trình vi phạm.

Văn bản của Thanh tra Sở Xây dựng cũng nêu rõ nếu chủ đầu tư không phá dỡ, cấp có thẩm quyền lập phương án cưỡng chế phá dỡ và tổ chức thực hiện.