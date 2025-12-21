Vụ giả chết để trục lợi bảo hiểm 1,3 tỷ đồng: Người mẹ nói bị con gái dọa, bắt tham gia cùng

Sự việc Nguyễn Thị Thu (sinh năm 1984, trú ở tổ dân phố 3 Phú Sơn, phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa) giả chết để trục lợi bảo hiểm số tiền 1,3 tỷ đồng khiến dư luận ngỡ ngàng. Thu đã cùng mẹ là bà Nguyễn Thị Thập (sinh năm 1955) dựng lên kịch bản tinh vi để qua mắt mọi người.

Tại cơ quan công an, bà Thập cho biết khi Thu lên kịch bản giả chết, ban đầu bà nhất quyết không đồng ý. Tuy nhiên, Thu đã dọa bà Thập, nói rằng nếu không làm theo thì sẽ cắn dây điện tự tử chết thật để bà Thập vừa mất con, vừa không được chi trả tiền bảo hiểm, theo nguồn tin trên báo VTC News. Sau đó, bà Thập đã đồng ý tham gia kế hoạch giả chết của Thu.

Thu (bên trái ảnh) lên kịch bản giả chết và thuyết phục mẹ là bà Thập (bên phải ảnh) tham gia. (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Nguồn tin trên báo VietNamNet cho biết thêm, làm việc với cơ quan điều tra, Thu khai do mắc bệnh hiểm nghèo, lo ngại không đủ điều kiện được chi trả bảo hiểm và mong muốn có tiền phụng dưỡng mẹ nên đã bàn bạc, thực hiện hành vi giả chết để trục lợi bảo hiểm.

Cơ quan điều tra xác định, Thu ly hôn vào năm 2017, chuyển về sống với mẹ đẻ. Trong thời gian này, Thu đi làm ăn tại các tỉnh phía Nam và có mua 4 gói bảo hiểm nhân thọ.

Năm 2020, Thu phát hiện bị bệnh ung thư và hay cãi nhau với bà Thập nên có tư tưởng bất mãn, nảy sinh ý định giả chết để "thay tên đổi số" và lấy tiền bảo hiểm.

Sau khi thống nhất kịch bản, Thu và bà Thập thuê một người thầy cúng ở xã Hoạt Giang, tỉnh Thanh Hóa (người này đã chết năm 2022) để hỗ trợ làm lễ mai táng giả.

Sáng ngày 7/6/2020, Thu uống thuốc ngủ, đi vào nhà tắm ngã úp mặt xuống sàn khiến mặt, mũi bị xây xát, chảy máu rồi lên giường ngủ giả chết. Bà Thập thông báo cho chính quyền địa phương và họ hàng về việc con gái bị ngã và chết đột tử.

Kế hoạch của Thu trót lọt, qua mắt được tất cả mọi người và trục lợi số tiền bảo hiểm 1,3 tỷ đồng. (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Thu nhanh chóng được khâm liệm, quá trình diễn ra bí mật, chỉ có bà Thập, Thu và bà thầy cúng được thuê biết. Nửa đêm ngày 7/6/2020, Thu tỉnh dậy, bí mật về nhà bà thầy cúng ở tạm rồi vào tỉnh Đồng Nai làm ăn.

Bà Thập sau đó cũng đi làm thủ tục khai tử cho con gái và liên hệ các công ty bảo hiểm để làm hồ sơ yêu cầu chi trả quyền lợi bảo hiểm. Sau khi được bảo hiểm chi trả, bà Thập đã tìm cách chuyển số tiền này cho Thu.

Gần đây Thu về địa phương đề nghị xóa khai tử. Chính quyền địa phương đã trình báo Công an phường Quang Trung (tỉnh Thanh Hóa). Nhận thấy nhiều dấu hiệu bất thường và có dấu hiệu hoạt động phạm tội, Công an phường Quang Trung báo cáo, chuyển vụ việc đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa để tiếp tục điều tra, làm rõ theo thẩm quyền.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án "Gian lận trong kinh doanh bảo hiểm", tạm giữ Trần Thị Thập và Nguyễn Thị Thu để phục vụ công tác điều tra. Cơ quan chức năng cũng đang tiếp tục thu thập tài liệu chứng cứ đối với những người có liên quan để điều tra mở rộng vụ án.