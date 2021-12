Bất chấp sự biến động của TTCK, mã ITA của CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo liên tục tăng điểm, thanh khoản đột biến với hàng chục triệu cổ phiếu giao dịch mỗi phiên. Theo đó, từ cổ phiếu "trà đá", ITA đã tăng gấp 3 lần lên 15.000 đồng/cp, nhiều phiên liền kịch trần. Tính riêng một tháng gần đây, thị giá ITA tăng đến 150%.

ITA thăng hoa, tiến về đỉnh cũ 10 năm



Đà tăng song song với lệnh mua lớn từ đơn vị nội bộ là Đại học Tân Tạo. Mới đây, Đại học Tân Tạo tiếp tục đăng ký mua thêm 20 triệu cổ phiếu ITA để gia tăng tỷ lệ sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận từ 9/12/2021 đến 3/1/2022.

Hiện, Đại học Tân Tạo đang sở hữu hơn 125,85 triệu cổ phiếu ITA tương ứng 13,41% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty. Trước đó, đơn vị này đã mua được hơn 30 triệu cổ phiếu ITA.

Cổ phiếu biến động kéo theo tài sản của bà Đặng Thị Hoàng Yến gia tăng mạnh. Với con số sở hữu 54,3 triệu cổ phiếu ITA hiện tại (tương đương 5,79% vốn), tài sản bà Yến nắm đang vào mức 815 tỷ đồng, tăng thêm đến 430 tỷ đồng chỉ sau 4 tháng giao dịch.

Sự lạc quan của ITA đang trở thành chủ đề được quan tâm mạnh trên thị trường, bởi một thời hoàng kim 10 năm về trước của doanh nghiệp này, và hơn hết là giai đoạn suy thoái trước sự vắng bóng liên tục của Chủ tịch tại các kỳ Đại hội. Có lúc, cổ đông ITA chấp nhận "bỏ quên" khoản vốn tại "siêu cổ" một thời này, và ví von ITA như "nhà hoang không chủ".

Xuất hiện trở lại từ năm 2020, bà Yến tuyên bố mạnh mẽ ITA sẽ vựt dậy và phát triển bền vững trên 3 chân. Đến kỳ Đại hội 2021 mới đây, nữ Chủ tịch tiếp tục hứa hẹn các liên doanh tại Mỹ sẽ chắp cánh cho ITA, bà cũng đổi xưng hô hoàn toàn sang tên mới Maya Dangales.

"Tôi tin chắc rằng liên doanh tại Mỹ sẽ là dự án chắp cánh cho ITA"



Ghi nhận năm 2020, tình hình kinh doanh ITA vẫn không đạt kỳ vọng, theo đại diện do đối tượng khách hàng chính của Công ty hiện nay bao gồm nhà đầu tư nước ngoài, nên các lệnh phong tỏa đã ảnh hưởng mạnh tới ITA. Cụ thể, doanh thu thuần ITA đạt 643 tỷ đồng - giảm một nửa so với cùng kỳ, LNST đạt 177,3 tỷ đồng giảm 14%.

"Covid-19 là một vấn đề rất lớn với Việt Nam nói chung và ITA nói riêng. Thực sự thì hiện nay, kinh nghiệm là chúng ta thúc đẩy tất cả các mối quan hệ để thu hút và chào đón nhà đầu tư", bà Maya Dangelas nói.

Và sang năm 2021, ITA chủ trương tập trung làm cơ sở hạ tầng và đã hoàn thành thủ tục pháp lý cho dự án Sài Gòn MeKong để chuẩn bị thêm quỹ đất cho sự phát triển của tập đoàn trong thời gian tới.

Dự án Sài Gòn MeKong có diện tích khoảng 200ha và là kế hoạch đầu tư dài hạn mà ban lãnh đạo đề ra từ những ngày đầu thành lập năm 1993 cho đến nay. So với các dự án trước của ITA thì nguồn vốn hoàn toàn không đáng kể.

Mặt khác, chia sẻ về dự án liên doanh tại Mỹ, vị này cho biết Công ty chỉ mới bắt đầu tham gia góp vốn, trong đó hiện gặp khó khăn khi làm thủ tục xin góp vốn. "Tôi tin chắc rằng liên doanh tại Mỹ sẽ là dự án chắp cánh cho ITA. Điều quan trọng nhất là đưa tổ hợp này vào liên doanh với ITA để làm nhà máy thứ 3 tại khu Sài Gòn MeKong. Nếu làm được thì tương lai của ITA rất sáng", người đứng đầu cho hay.

Năm 2021, ITA đặt kế hoạch doanh thu 910 tỷ đồng, lợi nhuận thuần đạt 237 tỷ đồng, lần lượt tăng 40,4% và 32,4% so với thực hiện năm 2020. Hai mục tiêu lớn của ITA năm nay là:

(i) Thực hiện các thủ tục quy hoạch, đất đai, đền bù giải tỏa dự án Sài Gòn MeKong;

(ii) Tiếp tục thực hiện liên doanh với các công ty Hoa Kỳ để phát triển KCN dược phẩm lớn tại California.

"Hiện nay, xu thế phát triển của Tân Tạo đang rất tốt vì chúng ta có sự tin cậy nên các nhà đầu tư Nhật Bản, Mỹ và ngay cả các công ty Việt Nam rất muốn hợp tác và hứa hẹn một tương lai tốt đẹp.

Tôi tin rằng năm sau, ITA sẽ trở lại thời hoàng kim và trở thành một trong những cổ phiếu sẽ đóng góp tích cực vào phát triển nền kinh tế. Gái có công, chồng chẳng phụ", Chủ tịch ITA nói.

Thực tế tình hình kinh doanh của ITA vẫn chưa thực sự bứt phá



Thực tế, tình hình kinh doanh của ITA vẫn chưa thực sự bứt phá khi vẫn liên tục giảm sút. Kết thúc quý 3/2021, ITA báo lãi ròng quý 3 xấp xỉ 99 tỷ đồng, giảm 11% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của ITA ghi nhận hơn 665 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ. Ngược lại, lợi nhuận ròng giảm 6% xuống còn hơn 173 tỷ đồng. Nguyên nhân là do Công ty trích bổ sung dự phòng phải thu khó đòi dẫn đến chi phí quản lý tăng cao gấp đôi cùng kỳ.

Chưa kể, "sự cố" trong quá khứ vẫn còn tồn đọng tại BCTC ITA. Tại BCTC soát xét 2021, kiểm toán tiếp tục nhấn mạnh việc nộp tiền thuê đất tại KCN Tân Tạo mở rộng cũng như liên quan đến khoản đầu tư tại dự án Nhiệt điện Kiên Lương.

Cụ thể, Tập đoàn ghi nhận 100% doanh thu toàn bộ thời gian cho thuê lại trên phần đất đã phát triển cơ sở hạ tầng tại khu công nghiệp Tân Tạo – khu mở rộng với tổng diện tích 926.047 m2 và khu công nghiệp Tân Đức trên tổng diện tích 1,68 triệu m3.

ITA có nghĩa vụ nộp tiền thuê đất Nhà nước 1 lần cho toàn bộ thời gian thuê tương ứng với phần diện tích đã được cho thuê lại theo đơn giá trả tiền thuê đất 1 lần, số tiền này có thể khác với số tiền doanh nghiệp đã trích trước (21 tỷ đồng). Hiện chưa có văn bản hướng dẫn và ban lãnh đạo vẫn trong quá trình làm việc với cơ quan Nhà nước.

Ngoài ra, kiểm toán tiếp tục lưu ý khoản đầu tư vào Công ty Đầu tư và Phát triển Năng lượng Tân Tạo (TEDC); Năng lượng Tân Tạo 2 (TEC2) với tổng giá trị 2.170 tỷ đồng và khoản phải thu từ TEDC, TEC2 và Năng lượng Tân Tạo với giá trị hơn 1.412 tỷ đồng. Ban giám đốc đang trong quá trình chờ các phê duyệt cần thiết từ cơ quan nhà nước cho việc khởi động dự án Nhiệt điện Kiên Lương.

Không chỉ ITA, một cổ phiếu "anh em" khác là KBC của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc cũng tăng trưởng tích cực, đúng với kỳ vọng của Chủ tịch Đặng Thành Tâm: "Ai bỏ KBC sau này ôm hận".

Ghi nhận, cổ phiếu KBC cũng liên tục tăng giá. Chốt phiên 7/12, cổ phiếu KBC đứng ở mức 51.000 đồng/cp, cao hơn 2 lần kể từ đầu năm.

Tại KBC, ông Đặng Thành Tâm đang sở hữu hơn 85,250 triệu cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 14,96% vốn điều lệ. Với mức giá hiện tại, giá trị cổ phiếu KBC do ông Tâm nắm giữ đạt 4.340 tỷ đồng.

Ngoài ra, ông Đặng Thành Tâm còn sở hữu 3,1% vốn điều lệ tại ITA và 23,69% tại CTCP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (SGT). Tổng giá trị cổ phiếu KBC, ITA và SGT do cá nhân ông Tâm nắm giữ hiện đạt 5.182 tỷ đồng, qua đó giúp ông đứng thứ 38 trong danh sách những người giàu nhất sàn chứng khoán.