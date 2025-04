Vụ đường dây sản xuất gần 600 loại sữa giả: Động thái bất ngờ từ đại lý phân phối sữa

Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa khởi tố, bắt tạm giam 8 bị can để điều tra về tội “sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” và “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

2 người có vai trò cầm đầu là bị can Hoàng Mạnh Hà (Giám đốc Công ty cổ phần Dược quốc tế Rance Pharma, gọi tắt là Công ty Rance Pharma) và bị can Vũ Mạnh Cường (Giám đốc Công ty cổ phần Dược dinh dưỡng Hacofood Group, gọi tắt là Công ty Hacofood).

Theo cáo buộc, trong 4 năm từ 2021 đến nay, nhóm bị can thông qua nhiều pháp nhân để sản xuất, tiêu thụ sữa bột giả các loại ra thị trường, thu lợi bất chính gần 500 tỉ đồng.

Sau khi đường dây sản xuất, buôn bán và tiêu thụ sữa bột giả vừa được Bộ Công an triệt phá khiến người tiêu dùng hoang mang. Trước thông tin này, nhiều đại lý sữa bột vội ngưng bán hàng, chờ hướng giải quyết.

Chia sẻ với báo Xây Dựng, ông Hữu Tú, chủ chuỗi cửa hàng "Anhtuvuabimsua" vội vàng hạ toàn bộ hàng có nhãn hiệu Công ty Cổ phần dược quốc tế Rance Pharma và Công ty Cổ phần dược dinh dưỡng Hacofood Group sản xuất xuống kệ. Đồng thời, ngưng bán sản phẩm ra thị trường.

Chủ chuỗi Anh Tú cho biết, đã ngưng bán và hạ kệ toàn bộ sản phẩm được xác định là sữa giả (Ảnh chụp màn hình).

"Ngay khi có thông tin chúng tôi đã ngừng kinh doanh nhãn sữa này, chờ hướng xử lý của công ty và chỉ đạo từ cơ quan chức năng. Thực ra chúng tôi cũng chỉ làm thương mại, có chuỗi bán lẻ nên đơn vị đến mời và trình đủ các hóa đơn, chứng từ, kết quả kiểm định hàng, giấy phép đầy đủ là nhập hàng về bán.

Không ngờ công ty làm như vậy (sản xuất, tiêu thụ sữa giả - PV) làm khổ bao con người trải dài từ Bắc vào Nam. Bây giờ tôi liên hệ với công ty, trưởng nhãn đang trả lời không có phương án xử lý, trong khi chúng tôi đã phải bỏ tiền ra nhập hàng. Hiện, tôi đang liên hệ luật sư để làm rõ việc này", ông Tú cho biết.

Theo ông Tú, dù mặt hàng này ở chuỗi cửa hàng không phải nhiều nhưng cũng gây thiệt hại không ít. Nhãn hiệu mới, sản phẩm chưa được ưa chuộng nhiều nên chưa bán chạy. Giá của loại sữa này cũng tương đương với các nhãn khác trên thị trường.

"Nhiều chuỗi cửa hàng như chúng tôi khi nắm được thông tin về sữa giả đều dừng bán nhãn hàng sữa này cho người tiêu dùng. Đến thời điểm này, chúng tôi cũng chưa nhận bất kỳ thông tin, hay hướng dẫn gì từ phía công ty sản xuất và cung cấp hàng. Sự việc này gián tiếp "giết" chúng tôi, làm chúng tôi mất uy tín trong kinh doanh. Mà không kinh doanh thì chúng tôi ra đứng đường", ông Tú bức xúc chia sẻ.

Được biết, chuỗi cửa hàng của ông Tú còn tồn khoảng 90 triệu tiền hàng nhãn sữa này.

"Bây giờ, chúng tôi cũng bế tắc. Liên hệ với nhãn hàng thì không được giải quyết, rủi ro chúng tôi phải gánh hết. Hơn nữa, bây giờ khách hàng chỉ biết đến chúng tôi. Nhãn hàng Talacmum đã có khách hàng đến phản ánh yêu cầu đền bù. Trong khi chúng tôi chỉ làm thương mại. Chúng tôi đã mời luật sư để bảo vệ quyền lợi và trưng cầu ý kiến của khách hàng, để nhà sản xuất và cung ứng phải chịu trách nhiệm về vấn đề này.

Cũng mong cơ quan chức năng hướng dẫn chúng tôi giao cơ quan nào để tiêu hủy các sản phẩm này để chúng tôi an tâm, chứ thất thoát ra ngoài rất phức tạp. Chúng tôi cũng là người bị hại. Nếu biết sản phẩm giả chúng tôi không bao giờ làm. Quá áp lực, bởi chính người nhà chúng tôi cũng đã sử dụng nhãn sữa này chứ không chỉ bán cho khách hàng", ông Tú chia sẻ với báo Xây Dựng.

Danh sách một số sản phẩm sữa bột giả đã lưu hành trên thị trường

Đường dây sản xuất gần 600 loại sữa giả nhắm đến người bệnh, phụ nữ mang thai và trẻ em bị triệt phá gây rúng động trong xã hội. Theo đó, các thành phần được công bố, quảng cáo như chiết xuất tổ yến, đông trùng hạ thảo, bột macca, bột óc chó... hoàn toàn không có trong sản phẩm.

Dưới đây là danh sách các loại sữa giả các loại sữa mà Công ty cổ phần Dược quốc tế Rance Pharma và Công ty cổ phần Dược dinh dưỡng Hacofood Group đã tung ra thị trường:

1- Nhãn hiệu CILONMUM

Cilonmum Colos Baby 24h – Trẻ từ 0–12 tháng tuổi

Cilonmum Colos Pedia 24h – Trẻ từ 6–36 tháng tuổi

Cilonmum Colos Gain 24h – Trẻ từ 1 tuổi trở lên

Cilonmum Colos IQ Grow 24h – Trẻ từ 2–12 tuổi

Cilonmum For Mum Colostrum 24h – Phụ nữ mang thai và cho con bú

Cilonmum bGludiabet Colostrum 24h – Người tiểu đường

Cilonmum Kid Goat Colostrum 24h – Trẻ 0–12 tháng

Cilonmum Pedia Goat Colostrum 24h – Trẻ từ 6 tháng – 6 tuổi

Cilonmum Diasure Colostrum 24h – Người suy thận, tiểu đường, sau phẫu thuật

2- Nhãn hiệu TALACMUM

Talacmum For Mum – Phụ nữ mang thai và cho con bú

Talacmum Gain – Hỗ trợ tăng cân cho người gầy yếu

Talacmum Gludiabet – Người tiểu đường

Talacmum Goat Kids – Trẻ nhỏ

Talacmum Goat Pedia – Trẻ từ 6 tháng tuổi

Talacmum IQ Grow – Hỗ trợ phát triển trí não

Talacmum Kalosure Gold – Bổ sung canxi, vitamin D3

Talacmum Kid Baby – Trẻ sơ sinh

Talacmum Pedia Cool – Hỗ trợ tiêu hóa, tăng miễn dịch

Những loại sữa được các công ty này sản xuất và đưa ra thị trường

3- Nhãn hiệu COLOS 24H PREMIUM

Colos 24h Premium Kid Baby – Trẻ sơ sinh

Colos 24h Premium Pedia BA – Trẻ biếng ăn, suy dinh dưỡng

Colos 24h Premium IQ Grow – Trẻ cần phát triển trí não, chiều cao

Colos 24h Premium Gain – Người gầy yếu, hấp thu kém

Colos 24h Premium Pedia Goat – Trẻ có hệ tiêu hóa kém

4. Các nhãn hiệu khác đang được phân phối bởi Công ty CP Dược Quốc tế Group

Nance; Baby Care; Darifa IQ Plus+; Kenmil; Samice Sure IQ; Colos IQ Bold Milk

Các sản phẩm này được quảng cáo là đạt chuẩn chất lượng quốc tế và được phân phối rộng rãi tại nhiều địa phương trên toàn quốc. Các thành phần công bố như chiết xuất tổ yến, đông trùng hạ thảo, bột mắc ca, bột óc chó... Song trên thực tế hoàn toàn không có những chất này.

Theo đó, người tiêu dùng cần xem kỹ trên bao bì sản phẩm đơn vị sản xuất và đơn vị phân phối.

Nếu các sản phẩm được sản xuất và phân phối bởi các công ty: Công ty cổ phần dược quốc tế Rance Pharm; Công ty cổ phần dược dinh dưỡng Hacofood Group; Công ty cổ phần dược quốc tế Group, Công ty cổ phần dược quốc tế Big Four Pharma, Công ty cổ phần dược quốc tế Long Khang Group, Công ty cổ phần dinh dưỡng y học BFF, Công ty cổ phần dược quốc tế Safaco Group, Công ty cổ phần dược quốc tế Darifa Group, Công ty cổ phần dược quốc tế Win CT, Công ty cổ phần dược phẩm dinh dưỡng Phúc An Khang, Công ty cổ phần dược Á Châu thì không nên sử dụng để đảm bảo an toàn cho sức khỏe.