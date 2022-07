Vụ Đức không công nhận hộ chiếu mẫu mới: Việt Nam đề nghị phối hợp giải quyết

Bộ Công an bắt đầu cấp hộ chiếu phổ thông mẫu mới màu xanh tím than từ ngày 1-7-2022 và cho biết mẫu mới có nhiều cải tiến, đảm bảo các kỹ thuật bảo an cũng như khó làm giả.

Trên mỗi trang là hình ảnh tiêu biểu phong cảnh, hình tượng về chủ quyền quốc gia, di sản văn hóa nổi tiếng của đất nước góp phần khẳng định và quảng bá những hình ảnh Việt Nam ra thế giới.

Người dân đã được cấp hộ chiếu mẫu cũ trước ngày 1-7-2022 sẽ tiếp tục sử dụng đến hết thời hạn ghi trong hộ chiếu.