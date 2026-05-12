Vụ dự án 88 Central lật kèo sau 6 năm 'ôm đất': Có dấu hiệu hình sự, chuyển cơ quan công an

Nhận tiền, “ôm đất” 6 năm không triển khai

Phường Long Biên (Hà Nội) mới đây có báo cáo liên quan thông tin Báo Tiền Phong phản ánh về việc sau 6 năm nộp tiền đặt mua nhà nhưng dự án phân khu 88 Central thuộc Khu dân cư và Thương mại Berjaya – Handico 12 (tên thương mại Hà Nội Garden City) vẫn “án binh bất động”. Nhiều khách hàng rơi vào trạng thái hoang mang khi chủ đầu tư bất ngờ đề nghị thanh lý hợp đồng.

Theo Đảng uỷ phường Long Biên, dự án thành phần 88 Central do Công ty Cổ phần Berjaya - Handico 12 làm chủ đầu tư. Sau khi điều chỉnh quy hoạch, chức năng sử dụng đất tại ô CT6, CT7 được chuyển từ đất ở cao tầng sang đất ở thấp tầng. Trên cơ sở này, chủ đầu tư đã nghiên cứu đầu tư xây dựng 86 căn hộ thấp tầng tại 2 ô đất nêu trên.

Từ năm 2020, Công ty đã ký hợp đồng đăng ký đặt mua căn hộ tại dự án 88 Central với 74 khách hàng, thu khoảng 70 tỷ đồng. Tuy nhiên đến nay, dự án chưa được triển khai do công ty đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị điều chỉnh quyết định cho thuê đất trình cơ quan có thẩm quyền xem xét. Việc chậm triển khai dự án đã phát sinh phản ứng từ một số khách hàng đã đặt cọc mua nhà.

Theo phường Long Biên, từ tháng 12/2025, chủ đầu tư đã chủ động gửi văn bản đề nghị thanh lý hợp đồng đăng ký đặt mua căn hộ với khách hàng. Theo phương án này, công ty hoàn trả toàn bộ tiền đặt cọc và hỗ trợ thêm 6%/năm tính trên số tiền đã nộp…

Được biết, phương án này không nhận được sự đồng thuận của đa số khách hàng. Nhiều người cho rằng, việc thanh lý khiến họ mất cơ hội mua nhà trong bối cảnh giá bất động sản khu vực tăng mạnh sau nhiều năm.

Theo hợp đồng ký từ năm 2020, khách hàng phải nộp 200 triệu đồng tiền đặt chỗ cùng 10% giá trị bất động sản. Chủ đầu tư cam kết phát hành thông báo ký hợp đồng mua bán chính thức vào tháng 9/2020, song cam kết này không được thực hiện.

Có dấu hiệu hình sự?

Ban Thường vụ Đảng ủy phường Long Biên cũng cho biết, ngày 24/2/2026, Công an phường Long Biên cũng nhận phiếu chuyển đơn, phản ánh, kiến nghị của nhiều công dân về việc chủ đầu tư Dự án 88 Central có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong ký hợp đồng đặt mua, thu tiền đặt cọc nhưng chậm triển khai dự án.

Qua xác minh ban đầu, một số khách hàng cho biết, đã nộp tiền đặt cọc từ năm 2020 nhưng dự án chưa được triển khai, chủ đầu tư đề nghị thanh lý hợp đồng và hỗ trợ lãi suất 6%/năm nhưng chưa đạt được sự đồng thuận của toàn bộ khách hàng.

“Do vụ việc vượt quá thẩm quyền giải quyết của cấp phường và có dấu hiệu phức tạp về hình sự, Công an phường Long Biên đã hoàn thiện hồ sơ, chuyển toàn bộ đơn thư và tài liệu liên quan đến Phòng PC03 - Công an Thành phố Hà Nội để thụ lý, giải quyết theo quy định”, báo cáo nêu rõ.

Theo Ban Thường vụ Đảng ủy phường Long Biên, hiện nay Dự án 88 Central có dấu hiệu chậm triển khai do nhiều nguyên nhân khác nhau. Việc chủ đầu tư đề nghị thanh lý hợp đồng chưa nhận được sự đồng thuận của đa số khách hàng, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh đơn thư khiếu kiện, tập trung đông người, gây ảnh hưởng an ninh trật tự.

Trên cơ sở đó, phường Long Biên yêu cầu các đơn vị liên quan rà soát toàn diện pháp lý và tiến độ dự án, xác định có thuộc diện chậm triển khai hay không; đồng thời tăng cường quản lý đất đai, trật tự xây dựng và kịp thời xử lý vi phạm (nếu có); hướng dẫn các bên liên quan tăng cường đối thoại, trao đổi, giải quyết kiến nghị theo đúng quy định pháp luật, không để hình thành điểm nóng trên địa bàn.

Để giải quyết triệt để vụ việc, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Long Biên kiến nghị Thường trực Thành ủy Hà Nội chỉ đạo Công an Thành phố (Phòng PC03) sớm có kết luận về các nội dung tố giác tội phạm của công dân để có căn cứ giải quyết quyền lợi hợp pháp cho các bên.

Được biết, sáng 12/5, hàng chục khách hàng mua nhà Dự án 88 Central tiếp tục tập trung căng băng rôn tại dự án để đòi quyền lợi.

Theo phản ánh, sau nhiều năm chờ đợi, khu đất dự án 88 Central vẫn quây tôn, cỏ mọc um tùm trong khi chủ đầu tư có động thái triển khai phân khu khác. “Việc không thực hiện hợp đồng hoàn toàn do lỗi của chủ đầu tư. Doanh nghiệp phải tiếp tục triển khai dự án thay vì đơn phương thanh lý”, anh Vũ Tuấn Anh – người mua nhà tại dự án này nói.

Nhiều người mua cũng đề nghị cơ quan chức năng làm rõ dấu hiệu doanh nghiệp huy động vốn kéo dài nhưng không triển khai, nghi vấn “mượn vốn” của khách hàng suốt nhiều năm.