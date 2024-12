Vụ đốt quán cà phê ở Hà Nội làm 11 người chết: Hình ảnh Cao Văn Hùng tại cơ quan công an

Sáng 19/12, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng Cao Văn Hùng (51 tuổi) trú tại xã Đại Mạch, huyện Đông Anh, Hà Nội, về hành vi Giết người, do tên này đổ xăng vào dãy xe máy đang dựng trước cửa quán cà phê trên đường Phạm Văn Đồng, thuộc phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, rồi châm lửa đốt.

Chỉ vài giây sau khi Hùng châm lửa, ngọn lửa đã bùng phát ôm trọn cửa ra vào của quán cà phê, lan nhanh vào tầng 1 và tiếp tục bốc cao lên các tầng 2,3,4.

Vụ việc khiến 11 nạn nhân tử vong.

Đối tượng Cao Văn Hùng tại cơ quan công an (Ảnh: An ninh thủ đô).

Tại cơ quan Công an, Hùng khai nhận từng đến quán để uống bia rồi phát sinh mâu thuẫn với nhân viên quán. Do đó, tối 18/12, đối tượng đã mua xăng đổ vào khu vực tầng một của quán cà phê, nơi có nhiều xe máy, rồi châm lửa đốt. Khi thấy ngọn lửa bùng lên, người đàn ông bỏ đi.

Nhà chức trách cho biết, Hùng có 2 tiền án về tội Cướp tài sản và Trộm cắp tài sản.

Camera của ngôi nhà ghi lại cảnh một người đàn ông xách can đến hiện trường trước khi xảy ra vụ cháy - Nguồn: Đài TH HN

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 23h ngày 18/12, lửa bùng lên từ ngôi nhà 3 tầng một tum cũng là quán hát cho nhau nghe ở số 258 đường Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm. Ngôi nhà rộng khoảng 40 m2, nhìn ra cầu vượt đường Phạm Văn Đồng.

Khói lửa bốc lên từ tầng 1, sau đó lan lên các tầng và lan sang xưởng cơ khí kế bên. Những người bên trong tìm cách thoát nạn nhưng lối ra tầng 1 khói lửa bao trùm. Một số người chạy ra ban công tầng 3 cầu cứu.

Khoảng 1h00 sáng 19/12, đám cháy cơ bản đã được khống chế. Đến 3h cùng ngày, lực lượng chức năng đưa 7 người ra ngoài (5 người sức khỏe ổn định, 2 người đang cấp cứu) và phát hiện 11 nạn nhân tử vong.