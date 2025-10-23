Vụ đối tượng đâm nhiều người bị thương ở BV Sản Nhi Nghệ An: Vào thăm vợ sinh con rồi gây ra chuyện

Liên quan đến sự việc đối tượng Bằng Văn Vỹ (29 tuổi, sinh sống tại xã Quế Phong, Nghệ An) dùng dao đâm nhiều người bị thương xảy ra tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An sáng 23/10, nguồn tin trên Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An cho biết, vụ việc đã khiến 7 người bị thương, trong đó có 2 trẻ em.

Vợ chồng Vỹ đã có 1 con hiện 3 tuổi. Trong lần sinh thứ 2, vợ Vỹ nhập viện Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, sinh đôi, thiếu tháng. Vợ và 2 con của Vỹ được chăm sóc và điều trị tại phòng 305, Khoa Sơ Sinh, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Hàng ngày, Vỹ và người thân chăm sóc vợ con, bình thường, đối tượng cũng không có biểu hiện bất thường.

Ngày 22/10, một trong hai bé con của Vỹ được chuyển sang Khoa Hồi sức sơ sinh để điều trị do xuất hiện dấu hiệu nhiễm trùng.

Đối tượng Vỹ (áo đen) đã bị bắt giữ.

Theo nguồn tin trên báo Dân trí, ông Tăng Xuân Hải, Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Nghệ, sáng cùng ngày, V. vào thăm vợ con rồi bất ngờ dùng dao gọt hoa quả tấn công những người ở gần.

Ông Hải cho biết, khi vừa đến giường bệnh, V. bất ngờ hành hung một cháu bé nằm cạnh. Người bà lập tức lao tới ôm cháu liền bị V. đâm. Các nhân viên y tế thấy vậy đã chạy tới can ngăn thì cũng bị đối tượng tấn công. Thậm chí, có lúc, V. định ôm cháu bé ném xuống đất nhưng nhân viên bệnh viện đã kịp thời khống chế.

Vụ việc đã khiến 7 người bị thương, gồm: 1 thực tập viên, 2 điều dưỡng, 2 người nhà chăm sóc bệnh nhân và 2 trẻ nhỏ. Trong đó, 1 nạn nhân bị thương nặng với 4 vết dao, có vết chí mạng.

Vụ việc đã khiến 7 nạn nhân bị thương. (Ảnh: Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An)

Sự việc gây chấn động dư luận.

Lực lượng bảo vệ bệnh viện và Công an phường Trường Vinh đã khống chế đối tượng ngay sau đó và bàn giao cho Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra, làm rõ động cơ.

Các nạn nhân cũng được đưa đi cấp cứu kịp thời. 2 trẻ nhỏ được điều trị tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, 5 người còn lại được chuyển sang Bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An để cấp cứu và theo dõi.

“Chúng tôi rất lấy làm tiếc về sự việc. Toàn bộ nạn nhân đã được chăm sóc, điều trị tích cực. Bệnh viện đang phối hợp với cơ quan công an để làm rõ nguyên nhân, rà soát lại quy trình đảm bảo an ninh trong khu điều trị”, ông Hải bày tỏ.

Hiện Vỹ đang bị Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ, đưa về trụ sở để làm rõ nguyên nhân, động cơ.