Vụ “đòi nợ như trên phim”: Viện Kiểm sát kháng nghị phạt tù

“Đòi nợ như trên phim”

Theo kháng nghị của Viện Kiểm sát, khoảng năm 2008-2009, ông Lê Văn Minh ký hợp đồng khai thác cát với Phan Văn Hùng (sinh năm 1960, ngụ Cần Thơ), Bùi Xuân Hùng (sinh năm 1965, ngụ TPHCM). Hai ông Hùng đưa trước cho ông Minh 450 triệu đồng. Do một số điều kiện trong hợp đồng không đáp ứng được nên không thực hiện được hợp đồng, ông Minh trả lại cho 2 ông Hùng 100 triệu đồng. Số tiền còn lại, do làm ăn thua lỗ, ông Minh chưa trả lại được.

Cũng theo Viện KSND quận Tân Bình, trong các ngày 12,13/7/2014, Lê Anh Kiệt (không xác định lai lịch) gọi điện thông báo cho ông Văn Hùng với nội dung ông Minh vừa trúng hợp đồng 1,2 tỷ đồng, sẽ có tiền trả cho ông Văn Hùng.

Kiệt biết nơi ở của ông Minh, yêu cầu ông Văn Hùng đến TPHCM. Trưa 15/7/2014, ông Văn Hùng từ Cần Thơ đến TPHCM, Kiệt gặp ông Văn Hùng và giới thiệu thêm Nguyễn Văn Tân (sinh năm 1980, cư trú TPHCM), Nguyễn Văn Kỳ (sinh năm 1986, cư trú TPHCM) cho Hùng. Kiệt nhờ Tân, Kỳ tìm giữ ông Minh để giúp Văn Hùng đòi nợ.

Sáng 16/7/2014, Tân điều khiển mô tô chở Văn Hùng đến gặp Kỳ đang ngồi tại quán hủ tiếu trước nhà ông Minh. Khi ông Minh từ trong nhà đi ra bằng xe máy, Tân chở Kỳ chạy theo và yêu cầu ông Minh vào quán cà phê. Ông Minh không đồng ý thì Kỳ lên xe ông Minh, yêu cầu ông Minh vào quán cà phê có “ông Hùng Cần Thơ cần gặp”.

“Đưa” được ông Minh vào quán cà phê ở quận 12, Kỳ thông báo với ông Minh “một lát sẽ có người đến nói chuyện, ông không được la, nếu la sẽ còng tay”.

Sau khi ông Văn Hùng đến quán cà phê, ông Minh nói không có tiền trả nợ, xin hẹn lại ông Văn Hùng. Kỳ nghe ông Minh hẹn nợ thì nói “không có tiền trả lần này thì nát xương”. Ông Văn Hùng gọi điện cho Xuân Hùng đến quán cà phê để giải quyết, nhưng Xuân Hùng yêu cầu đưa ông Minh đến quán cà phê ở quận Tân Bình. Tân gọi taxi đưa cả nhóm đến quán cà phê mà Xuân Hùng đã cho địa chỉ.

Viện KSND quận Tân Bình cho biết thêm, khi đến quán cà phê ở quận Tân Bình, ông Minh bị đưa lên lầu 1 (phòng máy lạnh), Văn Hùng yêu cầu ông Minh lấy bóp, điện thoại để trên bàn cho Văn Hùng kiểm tra. Một lúc sau, một người đàn ông tự xưng là Thái còi (chưa xác định lai lịch) đến và chỉ tay vào mặt ông Minh, lớn tiếng chửi và đe dọa ông Minh, dùng tay đánh vào mặt, đấm vào đầu, nắm tóc ông Minh ghì xuống.

Lát sau, Thái salem (không xác định lai lịch) xuất hiện, Thái salem đánh vào mặt ông Minh, gí thuốc đang cháy vào mặt ông Minh. Thái salem cũng dọa ông Minh nếu không trả nợ thì sẽ đưa ông qua Campuchia xử lý, ép ông Minh viết giấy nợ và yêu cầu ông Minh gọi điện về gia đình mang tiền đến trả.

Ông Minh gọi điện thoại cho vợ yêu cầu đến quán cà phê giải quyết. Tiếp đến, 1 người đàn ông xuất hiện, giới thiệu tên Nghĩa, cán bộ Cục hình sự, Bộ Công an, đến làm việc với ông Minh. Nghĩa ghi lai lịch ông Minh, kiểm tra giấy nợ, CMND rồi chụp hình ông Minh, hù dọa ông Minh nếu không trả nợ sẽ bị bắt giữ. Ông Minh lén nhắn tin cho vợ, yêu cầu trình báo công an và công an đến đưa tất cả mọi người về trụ sở làm việc.

Kháng nghị phạt tù

Tại bản án sơ thẩm ngày 11/1 của TAND quận Tân Bình, HĐXX cho rằng, hành vi của các bị cáo thực hiện ngày 16/7/2014, tuy nhiên, thời điểm xét xử sơ thẩm thì Quốc hội đã thông qua Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017), tuyên miễn trách nhiệm hình sự về hành vi “Bắt, giữ người trái pháp luật” của Nguyễn Văn Kỳ, miễn trách nhiệm hình sự về hành vi “Giữ người trái pháp luật” của Phan Văn Hùng, Bùi Xuân Hùng và Nguyễn Văn Tân.

Kháng vị của Viện Kiểm sát cho rằng, bản án của TAND quận Tân Bình là không tương xứng với tính chất, mức độ về hành vi phạm tội. Viện Kiểm sát đề nghị TAND TPHCM xét xử lại theo trình tự phúc thẩm theo hướng sửa bản án sơ thẩm, áp dụng hình phạt tù đối với các bị cáo.