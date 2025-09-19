Vụ đôi nam nữ tử vong bất thường trong nhà nghỉ: Hành động lạ của nam thanh niên trước khi chết

Ngày 18/9, Công an phường Ninh Hòa đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Khánh Hòa tiến hành phong tỏa hiện trường, điều tra vụ việc hai người tử vong tại một nhà nghỉ trên đường Nguyễn Trường Tộ, phường Ninh Hòa.

Theo thông tin ban đầu mà báo Tiền Phong đăng tải, trưa cùng ngày, một đôi nam nữ đến thuê phòng tại nhà nghỉ. Không lâu sau, chủ nhà nghỉ nghe thấy tiếng động bất thường phát ra từ phòng này. Khi đến kiểm tra, người này bàng hoàng phát hiện đôi nam nữ đã tử vong trong vũng máu, trên thi thể có nhiều vết thương nghi do vật sắc nhọn gây ra.

Bên ngoài nhà nghỉ nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Báo Tiền Phong

Đến tối 18/9, một lãnh đạo UBND phường Ninh Hòa cho biết trên tờ Pháp luật TP.HCM rằng, nạn nhân nam được xác định là HTĐ (27 tuổi, sinh năm 1998, trú xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau). Nạn nhân nữ là TTN (24 tuổi, trú xã Khánh Bình, tỉnh Cà Mau).

Theo báo cáo ban đầu, trước thời điểm phát hiện sự việc, chủ nhà nghỉ đã nhận thấy nhiều dấu hiệu bất thường. Khi đến kiểm tra, chủ cơ sở thấy nam thanh niên cầm dao cố thủ trong phòng nên đã lập tức báo cho công an. Tuy nhiên, vụ việc thương tâm vẫn xảy ra, khiến cả hai người tử vong.

Hiện, Công an phường Ninh Hòa đang phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa để làm rõ nguyên nhân và động cơ dẫn đến vụ việc.