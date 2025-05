Vụ đôi nam nữ bị chích điện ở Phú Quốc: Chưa xác định được nhân thân lai lịch của nghi phạm

Theo báo Lao động, ngày 21/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã có thông báo truy tìm, xác định lai lịch của đối tượng chích điện và dao tấn công người dân ở TP Phú Quốc.

Nguồn tin cho hay, nghi phạm Hòa bị bắt vào tối 11/5 sau hơn 1 ngày gây án. Tuy nhiên qua làm việc, hiện chưa xác định được nhân thân lai lịch, căn cước và không có thông tin người thân của đối tượng Hòa.

Đối tượng Hòa. Ảnh: Công an Nhân dân

Vì vậy, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang thông báo đến các cơ quan và nhân dân biết thông tin lai lịch và người thân của đối tượng Hòa thông báo đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kiên Giang hoặc thông báo cho Công an nơi gần nhất để xử lý.

Trước đó, vào khoảng 16h5, ngày 10/5/2025, trên địa bàn khu phố 12, phường Dương Đông, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang xảy ra vụ án “Cố ý gây thương tích”. Đối tượng tên Hòa (chưa rõ nhân thân) sử dụng bộ chích điện và dao gây thương tích cho bà Võ Thị Diễm Th. (SN 1994; nơi thường trú: ấp Sóc Cung, xã Phi Thông, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) và ông Trần Văn Q. (SN 1996; nơi thường trú: khóm 5, phường 3, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng).

Ngày 12/5/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang đã bắt được đối tượng tên Hòa, theo báo Công an Nhân dân.

Theo báo Xây dựng, bước đầu Hoà khai nhận, có quan hệ tình cảm với bà Th.. Do ghen tuông, Hoà mang tóc giả gái, đội mũ bảo hiểm, mặc áo khoác, dùng kích điện tự chế, dao tiếp cận bà Th và bạn trai là ông Q.

Bị tấn công, bà Th và ông Q chạy vào khu vực bên trong sân bóng đá mini (khu phố 12, phường Dương Đông). Hòa đuổi theo chích điện, dùng dao đâm, gây thương tích cho nạn nhân.

Ông Q lao vào giải cứu bà Th cũng bị chích điện, té ngã. Chỉ khi nhiều thanh niên đang đá bóng trong sân chạy ra ứng cứu, đối tượng mới rời đi.

Sau khi tấn công hai người, Hòa khống chế một người đàn ông đang chở cháu bé, bắt chở hắn đi trốn về phía xã Cửa Dương và xã Bãi Thơm.