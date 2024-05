Vụ Diễm My mất tích ở ''Tịnh thất Bồng Lai": Ba mẹ kể lại hành trình 4 năm ròng rã tìm con

Liên quan đến vụ án tại "Tịnh thất Bồng Lai", Công an tỉnh Long An hiện truy tìm nhiều người để phục vụ công tác điều tra. Trong số đó, tung tích Võ Thị Diễm My vẫn khiến dư luận quan tâm, nhiều người cũng đặt câu hỏi ''Diễm My hiện tại đang ở đâu?''. Đó là câu hỏi mà cha mẹ ruột của Diễm My đang tìm kiếm câu trả lời trong suốt thời gian qua.

Sự việc bắt nguồn từ cuối năm 2019, hàng trăm người "đại náo" Tịnh thất Bồng Lai để tìm Diễm My gây xôn xao. Cuộc "giải cứu" đã biến thành ẩu đả giữa nhóm của ông Võ Văn Thắng (cha ruột của Diễm My) và nhóm sinh sống ở Tịnh thất Bồng Lai do ông Lê Tùng Vân đứng đầu.

Vào ngày 19/12/2019, sau một khoảng thời gian sinh sống tại Tịnh Thất Bồng Lai thì Diễm My đã trở về nhà ba mẹ để sinh sống trong 6 tháng. Sau đó, Diễm My đã bỏ nhà đi. Cha mẹ không gặp lại Diễm My, cũng không liên lạc được. Đến nay, Diễm My vẫn mất tích bí ẩn, chưa một lần lên tiếng về các sự việc liên quan tới mình.

Vợ chồng ông Võ Văn Thắng (bố mẹ Diễm My)

Trước đó, cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An có thông báo truy tìm Võ Thị Diễm My (sinh năm 1999; thường trú 15/2, đường số 20, khu phố 1, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP.HCM; chỗ ở khác: 191A, ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An).

Người này bị triệu tập để phục vụ công tác điều tra vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bên cạnh đó, ông Võ Văn Thắng và bà Đoàn Thị Tuyết Mai (ngụ TP.HCM) là cha, mẹ ruột của Võ Thị Diễm My đã dùng nhiều cách; đồng thời có đơn gửi Công an TP.HCM và Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An, Công an H.Đức Hòa mong muốn tìm kiếm con gái của mình.

Chia sẻ trên báo Pháp luật TP.HCM, ông Thắng và bà Mai cho biết, sau nhiều thời gian tìm kiếm đến thời điểm hiện tại, gia đình vẫn không có thông tin gì về Diễm My. Sau hơn 4 năm mất liên lạc với Diễm My (kể từ ngày 11/6/2020), ba mẹ của cô gái trẻ này nhắn nhủ cho con gái:

“Vừa qua, cơ quan chức năng đã khởi tố những người liên quan đến sai phạm ở Tịnh thất Bồng Lai. Do đó, nếu đọc được những thông tin này, con hãy quay về nhà với ba mẹ và em trai. Gia đình vẫn là trên hết. Ba mẹ luôn tha thứ, thậm chí không giận hờn hay trách móc về những lỗi lầm con gây ra. Bởi con chỉ là nạn nhân trong vụ Tịnh thất Bồng Lai”.

Được biết, sau khoảng thời gian sinh sống tại Tịnh thất Bồng Lai, gia đình có đến đây để yêu cầu Diễm My trở về nhà. Tuy nhiên, sau đó cô gái này đã tìm cách bỏ nhà đi và mất liên lạc từ đó. Dù gia đình đã tìm nhiều cách để tìm kiếm và mong muốn gặp lại Diễm My nhưng đều không có kết quả.

“Khoảng giữa thời gian tháng 6/2020, tôi nhiều lần liên lạc cho nhóm người trong tịnh thất để bày tỏ mong muốn được gặp con, cũng như đưa cháu trở về đoàn tụ gia đình. Nhưng mọi hy vọng của tôi đều vô ích khi không có sự phản hồi từ bên tịnh thất. Gia đình cũng từng thuê thám tử, nhờ đến phương pháp tâm linh để tìm con nhưng đều không thành. Chúng tôi đã hết cách, từ khi vào tịnh thất Diễm My giờ ở đâu?” , bà Mai ngậm ngùi nói.

Trước sự mất tích bí ẩn của người con gái trong suốt hơn 4 năm nay, mẹ của Diễm My bày tỏ: "Cháu Diễm My đến Tịnh thất Bồng Lai để tu tập và mất tích từ đó. Do đó, hy vọng các cơ quan chức năng giúp gia đình tiếp tục tiến hành truy tìm tung tích của con, đặc biệt xác minh thêm thông tin những người có mối quan hệ với Tịnh thất Bồng Lai, để con sớm được đoàn tụ với gia đình".