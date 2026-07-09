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Vụ điểm 10 Toán bất thường: Nữ hiệu phó chỉ đạo thầy giáo vào phòng thi nhắc bài

PV
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Theo chỉ đạo của nữ hiệu phó, thầy giáo Nguyễn Hà Duy (THPT Chuyên Tuyên Quang) vào phòng thi hướng dẫn, nhắc bài cho một số thí sinh khi làm bài thi môn Toán.

Video: Công an tỉnh Tuyên Quang xác định một giáo viên trực tiếp vào phòng thi hướng dẫn, nhắc bài cho một số thí sinh trong giờ thi môn Toán.

Chiều 9/7, tại họp báo về kết quả bước đầu điều tra vụ việc liên quan kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Đại tá Trần Anh Tuấn, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Tuyên Quang thông tin động cơ dẫn đến hành vi vi phạm trong bài thi môn Toán .

Đại tá Trần Anh Tuấn cho biết, qua điều tra ban đầu, cơ quan điều tra xác định động cơ của bị can xuất phát từ thành tích.

Theo đó, bà Trần Thị Thu Hằng, Hiệu phó Trường THPT Nguyễn Văn Huyên, được phân công làm Trưởng điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang còn Nguyễn Hà Duy, giáo viên Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, được phân công làm thư ký điểm thi.

Đại tá Trần Anh Tuấn, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Tuyên Quang thông tin tại họp báo. (Ảnh: P.A.)

Cơ quan điều tra xác định bị can Trần Thị Thu Hằng chỉ đạo, định hướng một số cán bộ, giám thị tạo điều kiện cho các thí sinh. Từ sự chỉ đạo này, Nguyễn Hà Duy đã vào phòng thi hướng dẫn, nhắc bài cho một số thí sinh khi làm bài thi môn Toán.

Đại tá Trần Anh Tuấn cho biết Cơ quan An ninh điều tra đang mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, hành vi của các cá nhân liên quan để xử lý.

Đến nay Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố 4 bị can liên quan vụ án.

Trong đó, bà Trần Thị Thu Hằng bị khởi tố để điều tra tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, Nguyễn Hà Duy bị khởi tố tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Ngoài ra công an còn khởi tố 2 người khác, song hiện chưa công bố danh tính.

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