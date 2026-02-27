Vụ đi nhầm xe máy của nhau 7 ngày Tết mới phát hiện: Người trong cuộc tiết lộ bất ngờ

Câu chuyện 2 người đàn ông đi nhầm xe máy của nhau suốt 7 ngày Tết mới phát hiện, xảy ra tại Quảng Ninh khiến nhiều người vừa bất ngờ, vừa buồn cười, đồng thời thắc mắc nguồn cơn dẫn đến sự việc hy hữu này. Được biết, 1 trong 2 người đàn ông nhầm xe là bác ruột của anh Tuấn Anh (sinh năm 1990, ở phường Cao Xanh, tỉnh Quảng Ninh).

Kể với Dân trí, anh Tuấn Anh cho biết, chiếc xe máy xảy ra nhầm lẫn là chiếc Honda Wave RSX biển kiểm soát 14T4-11.xx. Đây là xe máy thuộc sở hữu của anh rể anh Tuấn Anh nhưng chủ xe đã qua đời. Chiếc xe được chị gái anh Tuấn Anh mang về nhà bố đẻ tại phường Cao Xanh.

Gần Tết Nguyên đán Bính Ngọ, anh Tuấn Anh mang chiếc xe sang nhà bác ruột gửi vì nhà bác rộng rãi hơn.

Ngày 29 Tết, bác của anh Tuấn Anh điều khiển chiếc xe nói trên đến bệnh viện chăm sóc người ốm rồi tiếp tục đi ra chợ hoa mua chậu quất. Trùng hợp thay, thời điểm đó có một người đàn ông khác cũng đi xe máy Wave RSX màu trắng, biển kiểm soát 14B1 -684.XX tới chợ hoa.

Công an phường Hồng Gai đã trao trả phương tiện cho 2 người đi nhầm xe. (Ảnh: Người Lao Động)

Sau khi mua xong, 2 người đàn ông đã đi nhầm xe của nhau về. Vì không phải xe của mình nên bác anh Tuấn Anh không nhớ được hình dáng và biển số xe. Điều đáng nói là khi cắm chìa khóa vào, 2 chiếc xe vẫn nổ máy được bình thường.

Việc nhầm lẫn chỉ được phát hiện khi đến ngày mùng 4 Tết, chị gái anh Tuấn Anh sang nhà, không thấy chiếc xe đâu nên mới đi tìm. Gia đình đã đăng tải câu chuyện lên mạng xã hội, đồng thời trình báo công an. Cơ quan chức năng sau đó đã xác minh được chủ sở hữu của từng chiếc xe, đồng thời, chủ chiếc xe bị nhầm cũng liên hệ với gia đình anh Tuấn Anh sau khi đọc được thông tin trên mạng xã hội.

Đến ngày 26/2, Công an phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh đã trao trả phương tiện cho 2 bên.