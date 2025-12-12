Ngày 11-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự Đặng Từ Thịnh (SN 1977, trú tại xã Phượng Dực, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi giết người. Đối tượng Đặng Từ Thịnh bị cáo buộc đã đẩy đại úy CSGT vào đầu xe tải đang lao tới.



Đặng Từ Thịnh tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an Hà Nội

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Đặng Văn Cường (Trưởng Văn phòng Luật sư Chính pháp), cho biết clip đang lan truyền trên không gian mạng khiến cho cộng đồng bức xúc, phẫn nộ về hành vi có tính chất côn đồ, hung hãn và đê hèn, thể hiện ý thức coi thường pháp luật của đối tượng này. Hiện nay cơ quan điều tra đã tạm giữ hình sự, xác định được danh tính của đối tượng nên sẽ củng cố hồ sơ để xử lý hình sự đối với đối tượng này theo quy định pháp luật.

Theo luật sư Đặng Văn Cường, đây là hành vi chống người thi hành công vụ đến mức có thể xử lý hình sự và còn có dấu hiệu của tội giết người với nạn nhân là người thi hành công vụ. Trong trường hợp nếu chống người thi hành công vụ có thể dẫn đến chết người hoặc có mục đích giết người thi hành công vụ thì sẽ xử lý về tội giết người"- luật sư Đặng Văn Cường phân tích.

Thời điểm người vi phạm ôm CSGT đẩy vào đầu xe tải. Ảnh: Gif

Với kết quả điều tra ban đầu, luật sư Đặng Văn Cường cho rằng vụ việc có dấu hiệu của tội giết người, chống người thi hành công vụ nên có thể cơ quan điều tra sẽ khởi tố về một tội danh là tội giết người, hành vi chống người thi hành công vụ. Qua đó, với hành vi này, tình tiết định hình khung hình phạt theo khoản 1, Điều 123 Bộ luật hình sự 2015 về tội Giết người, đối tượng này sẽ phải đối mặt với khung hình phạt phạt phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. May mắn chiến sĩ CSGT không tử vong nên hình phạt có thể được áp dụng cao nhất tới 20 năm tù do hành vi mới ở giai đoạn phạm tội chưa đạt.