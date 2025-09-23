Vụ đánh thai phụ và hỏi 'biết tao là ai không ?': Mẹ thanh niên đến xin lỗi

Clip nam thanh niên liên tục đe dọa thai phụ vì bán 3 gói mì 30 nghìn đồng

Sáng 23/9, chị Lê Thị Kim N. (35 tuổi, trú phường Tuy Hòa) – người phụ nữ mang thai 4 tháng bị một nam thanh niên hành hung cho biết, tối 22/9, có một phụ nữ tự xưng là mẹ của thanh niên này đã tìm đến quán để xin lỗi.

Theo lời chị N., khoảng 19h, trời mưa lớn, người phụ nữ mặc áo mưa vừa khóc vừa nói: “Cô không có mạng xã hội nên không biết sự việc, chỉ khi công an đến nhà mới hay, nên vội chạy xuống xin lỗi con. Con dại cái mang, cô sẽ dẫn con đi khám và chịu toàn bộ viện phí”.

Tuy nhiên, chị N. cho biết chỉ có mẹ của thanh niên đến xin lỗi, còn người trực tiếp hành hung vẫn chưa xuất hiện, thậm chí còn tiếp tục đe dọa.

“Khi tôi đăng clip lên mạng xã hội, người này gọi điện hăm dọa, bắt gỡ xuống, nếu không thì sẽ không yên ổn bán hàng” – chị N. nói.

Nam thanh niên có hành hung người phụ nữ mang thai (ảnh cắt từ clip)

Hiện chị N. đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên. Đại diện bệnh viện xác nhận, sản phụ nhập viện lúc gần 2h sáng 21/9 trong tình trạng chấn thương vùng bụng, lưng dưới và chậu hông. Các bác sĩ sản khoa chuẩn đoán chị N. bị động thai khi đang mang thai 17 tuần, có nguy cơ sẩy thai do bị đánh và yêu cầu nhập viện dưỡng thai.

Hiện, Công an phường Tuy Hòa đã vào cuộc xác minh, làm rõ hành vi của đối tượng.

Như Báo điện tử VTC News đã đưa tin , rạng sáng 21/9, nam thanh niên đến tiệm tạp hóa của chị N. mua 3 gói mì với giá 30.000 đồng. Khi nghe giá, đối tượng buông lời chửi bới, sau đó bất ngờ đá vào bụng chị N., mặc cho nạn nhân đang mang thai.

Không dừng lại, người này còn tấn công mẹ chị N., ném dép và liên tục gào thét: “Mày biết tao là ai không? ” trong nhiều phút rồi mới rời khỏi hiện trường.

Lãnh đạo Công an phường Tuy Hòa (Đắk Lắk) cho biết đã tiếp nhận và đang khẩn trương xác minh vụ việc.



