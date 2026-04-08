Vụ đánh phụ nữ lớn tuổi trong quán ăn ở Gia Lai: Diễn biến bất ngờ trên Facebook

Đức Anh |

Một tài khoản Facebook nghi là của nam thanh niên đánh phụ nữ trong quán ăn khuya ở Gia Lai, thách thức: “Muốn buôn bán tiếp thì đừng có ý kiến”.

Sáng 8-4, tài khoản Facebook có tên "Đinh Bàng" – được cư dân mạng cho là nam thanh niên có hành vi chửi bới, đánh một phụ nữ lớn tuổi trong quán ăn khuya ở Gia Lai – bất ngờ đăng tải dòng trạng thái với nội dung khiến nhiều người bất ngờ.

Theo đó, tài khoản này thừa nhận mình là người xuất hiện trong clip chửi bới, hành hung người phụ nữ lớn tuổi tại quán ăn khuya ở phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai.

Tài khoản Facebook có tên "Đinh Bàng" cho rằng nguyên nhân dẫn đến hành động trên là do người phụ nữ phục vụ có thái độ không tôn trọng khách hàng.

Không chỉ vậy, người này còn đăng tải nội dung mang tính thách thức: "Muốn buôn bán tiếp thì đừng có ý kiến, còn không tôi cho dẹp quán luôn".

Bài đăng trên nhanh chóng khiến cộng đồng mạng "dậy sóng" lần nữa. Nhiều ý kiến cho rằng nam thanh niên không những không nhận sai mà còn có thái độ thách thức nên đề nghị cơ quan chức năng sớm vào cuộc xử lý nghiêm.

Để làm rõ thông tin này, phóng viên đã nhiều lần liên lạc với tài khoản Facebook có tên "Đinh Bàng" nhưng không nhận được phản hồi.

Liên quan vụ việc, sáng cùng ngày, nguồn tin cho biết cơ quan công an đã có kết quả xác minh ban đầu.

Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 4 giờ 30 phút ngày 7-4 tại một quán ăn khuya trên vỉa hè đường Hoàng Văn Thụ, phường Quy Nhơn Nam.

Nguyên nhân được xác định là trong quá trình phục vụ, giữa thực khách là ông N.V.Y (SN 1991, ngụ tại địa phương) và bà X. (61 tuổi, nhân viên phục vụ) xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến cãi vã.

Sau đó, ông Y. đã bê chồng ghế nhựa ném mạnh về phía bà X. Không dừng lại, người này còn có hành vi nhổ nước bọt, chửi bới, đe dọa và tấn công vào vùng đầu, cơ thể nạn nhân. Chỉ đến khi một người trong nhóm đứng ra can ngăn, hành vi bạo lực mới chấm dứt.

Theo cơ quan công an, sau vụ việc, bà X. bị thương tích nhẹ, hiện sức khỏe ổn định. Công an phường Quy Nhơn Nam đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, tối 7-4, mạng xã hội lan truyền nhiều đoạn video ghi lại cảnh một nhóm 3 thanh niên ăn uống tại quán vỉa hè trên đường Hoàng Văn Thụ. Trong lúc ăn uống, một nam thanh niên xảy ra mâu thuẫn với người phụ nữ phục vụ, dẫn đến vụ việc nêu trên.

Tài khoản Facebook có tên "Đinh Bàng" – được cư dân mạng cho là nam thanh niên có hành vi chửi bới, đánh một phụ nữ lớn tuổi trong quán ăn khuya ở Gia Lai – bất ngờ đăng tải trạng thái với nội dung khiến nhiều người "sốc"

Sự việc đã gây phẫn nộ trong dư luận, thu hút hàng nghìn lượt chia sẻ cùng hàng chục nghìn bình luận lên án hành vi bạo lực đối với người phụ nữ lớn tuổi.

