Vụ đánh hội đồng khiến nam công nhân tử vong: Tạm giữ 4 người

Ngày 2-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang tạm giữ hình sự đối với Hoàng Văn Nhật (22 tuổi), Trần Văn Hùng (26 tuổi), Tống Khánh Duy (20 tuổi, cùng trú tại huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) và Chu Tiến Nam (20 tuổi, ở huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang) để điều tra về hành vi giết người.

Khu vực xảy ra vụ án mạng - Ảnh: Công an cung cấp

Theo cơ quan chức năng, bước đầu, cảnh sát xác định do mâu thuẫn cá nhân, trưa 2-6, nhóm 4 người trên đã dùng dao, gậy đánh hội đồng anh Ng.H.Th. (38 tuổi, quê Lạng Sơn, công nhân Công ty Jasolar, tại khu vực nội bộ khu công nghiệp Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang).

Trong quá trình hành hung, Hoàng Văn Nhật đã dùng dao đâm anh Th. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Công an đã thu giữ được con dao gây án này. Vụ việc đang được Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với Công an huyện Việt Yên mở rộng điều tra.