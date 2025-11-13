Phi công MiG-31 kể về chiến dịch của GUR.

Theo Reuters, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) hôm 11 tháng 11 thông báo đã triển khai loạt biện pháp nhằm phá vỡ âm mưu tổ chức hành động khiêu khích quy mô lớn do MI6 và GUR tiến hành.

Hình ảnh do FSB công bố cho thấy, một phi công Nga cho biết đã được người tên Sergey Lugovsky liên hệ qua mạng xã hội vào mùa thu năm 2024. Người này tự xưng là nhà báo thuộc Bellingcat, nhóm điều tra có trụ sở tại Hà Lan và bị Nga liệt vào danh sách "đặc vụ nước ngoài".

Sergey còn gửi ảnh thẻ nhà báo để chứng minh thân phận. "Tôi tin mục đích thật sự của Sergey là gài bẫy mình, sau đó lợi dụng để phục vụ các cơ quan tình báo", phi công Nga kể lại.

FSB hồi năm 2022 từng nghi ngờ Christo Grozev, nhà báo Bulgaria làm việc cho Bellingcat, tham gia chiến dịch bất thành của Ukraine nhằm đánh cắp tiêm kích bom Su-34 và oanh tạc cơ chiến lược Tu-22M3.

Phi công Nga cho biết thêm, Sergey đã đề nghị thưởng tiền để đối lấy thông tin liên quan đến hoạt động quân sự, số tiền đó sẽ được chuyển vào tài khoản ngân hàng cá nhân của anh. Phi công Nga từ chối liên lạc sau giai đoạn này.

Không chịu bỏ cuộc sau thất bại trong nỗ lực đầu tiên, tình báo Ukraine chuyển hướng sang sĩ quan điều khiển vũ khí trên chiến đấu cơ MiG-31.

Viên sĩ quan cho biết đã nhận được email nặc danh đề nghị thưởng một triệu USD nếu cướp máy bay thành công. Khoản tiền thưởng sẽ được nâng lên thành 3 triệu USD nếu tiêm kích MiG-31 được bàn giao kèm tên lửa siêu vượt âm Kinzhal.

Tình báo Ukraine còn hứa hẹn hỗ trợ để phi công Nga được nhận quốc tịch phương Tây. Một người đàn ông tên Alexander đã liên lạc qua nhiều ứng dụng nhắn tin nước ngoài. Có thời điểm người này còn gửi video, hình ảnh những cọc tiền lớn cùng chú thích "tới đây đi, chúng tôi đang chờ đợi anh".

Phi công Nga còn được hứa hẹn một chầu bia tại Đức nếu phi vụ thành công. "Mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ và chúng ta sẽ uống bia tại Munich bên cạnh những cô gái quyến rũ, cùng mỉm cười khi nhớ lại chuyện này", đặc vụ Alexander nói.

Đặc vụ Ukraine đề nghị "vô hiệu hóa" phi công chính trong chuyến bay bằng cách bôi chất độc lên mặt nạ dưỡng khí hoặc đập vỡ kính buồng lái. Khi sĩ quan vũ khí Nga trả lời rằng không đủ kỹ năng để tự hạ cánh MiG-31, Alexander đã nối máy đến một phi công Ukraine để hướng dẫn từ xa và cam kết rằng kỹ thuật này "không có gì phức tạp".

Vụ cướp máy bay sẽ diễn ra khi tiêm kích MiG-31 bay trên Biển Đen, theo kế hoạch của GUR. "Alexander gợi ý vòng qua không phận Romania tại thành phố Constanta để hướng tới sân bay ở tỉnh Odessa thuộc Ukraine. Họ sẽ dàn dựng một vụ rơi máy bay và gửi thông tin cho truyền thông, nhằm che đậy chiến dịch", phi công Nga, nói thêm.

Chuyên gia hàng không quân sự Nga Andrei Gribov cho rằng tình báo Ukraine có nhiều lý do để tiến hành chiến dịch đánh cắp máy bay, trong đó có thu giữ khí tài hiện đại của Nga nhằm nghiên cứu cách đối phó.

"Mổ xẻ tên lửa siêu vượt âm Kinzhal có thể giúp họ cải thiện hiệu quả phòng không. Trong trường hợp chiến dịch thành công, Ukraine và phương Tây không chỉ tiếp cận được quả đạn Kinzhal hoàn chỉnh mà còn cả hệ thống dẫn đường trên máy bay phóng, yếu tố mà tình báo nước ngoài rất quan tâm", ông Gribov nhận định.

Một chuyên gia quân sự khác của Nga là Sergei Gorbachev, chỉ ra rằng Mỹ và đồng minh từng tiến hành nhiều chiến dịch nhằm chiêu mộ quân nhân và đánh cắp những khí tài hiện đại nhất của Liên Xô trong quá khứ. Ông thêm rằng chiến dịch còn nhằm tạo hiệu ứng truyền thông, tương tự vụ phi công Kuzminov đào tẩu.

"Đối phương chắc chắn không lùi bước và sẽ lặp lại hành động như vậy trong tương lai", Gorbachev cho hay.

Cơ quan An ninh Liên bang Nga cho biết để đáp trả chiến dịch đánh cắp MiG-31, Không quân Vũ trụ Nga đã phóng tên lửa siêu vượt âm Kinzhal nhằm vào trung tâm tình báo điện tử chủ chốt của GUR ở thành phố Brovary tại Kiev, cũng như căn cứ không quân Starokostiantyniv, nơi đóng quân của phi đội F-16 tại tỉnh Khmelnitsky.

Dữ liệu tình báo nguồn mở cho thấy quân đội Nga hôm 10/11 phóng hai tên lửa Kinzhal nhằm vào căn cứ Starokostiantyniv. Trước đó một ngày, lực lượng Nga phóng 7 quả đạn Kinzhal vào Ukraine, với 3 tên lửa nghi nhắm vào sân bay Vasylkiv ở ngoại ô Kiev.

Lực lượng phòng không Ukraine được cho đã bỏ lọt toàn bộ tên lửa Kinzhal, cũng như nhiều tên lửa đạn đạo và hành trình trong hai đòn tập kích này.