Vụ dân tố 'thực phẩm bẩn tuồn vào trường học': Cách toàn bộ chức vụ trong Đảng đối với hiệu trưởng

Ngày 21/11, Đảng ủy phường Xuân Hương - Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết đã có quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách tất cả chức vụ trong Đảng đối với bà Nguyễn Thái Quỳnh Nga - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng trường Tiểu học Trưng Vương, do vi phạm quy chế làm việc và nguyên tắc tổ chức của Đảng.

Bà Nguyễn Thái Quỳnh Nga.

Theo Đảng ủy phường Xuân Hương - Đà Lạt, trong kỳ họp thứ 4, Ban Chấp hành Đảng bộ xác định bà Nga đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, thiếu kiểm tra và không kịp thời ngăn chặn dẫn đến nhà trường sai phạm trong hoạt động bán trú. Vì vậy, nội bộ cấp ủy phát sinh mất đoàn kết, ảnh hưởng uy tín người đứng đầu và tác động xấu đến cán bộ, giáo viên và phụ huynh.

Từ những vi phạm trên, Đảng ủy phường Xuân Hương - Đà Lạt quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách tất cả chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ 2025-2027 đối với bà Nga; kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với Chi ủy Chi bộ trường Tiểu học Trưng Vương; kỷ luật bằng hình thức khiển trách hai cán bộ và giáo viên.

Trường Tiểu học Trưng Vương.

Trước đó, cuối tháng 9/2025, UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt đã tạm đình chỉ công tác bà Nga sau khi xuất hiện thông tin tố cáo trên mạng xã hội về việc 'thực phẩm bẩn' tuồn vào bếp ăn bán trú trường Tiểu học Trưng Vương.

Sau khi các nhà cung cấp dừng giao hàng, trường buộc phải tạm ngừng bữa ăn bán trú từ ngày 22/9.

Đến ngày 14/11, trường Tiểu học Trưng Vương đã mở lại bếp ăn bán trú, ký hợp đồng với đơn vị cung cấp suất ăn theo chuẩn tiểu học và đầu tư mới toàn bộ hệ thống bếp.