Vụ dàn dựng 'cảnh nóng' trên xe Mercedes: 3 thanh niên tham gia khai gì tại công an?

3 thanh niên tham gia khai gì tại công an?

Chiều ngày 12/8/2025, Công an phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình đã mời 3 thanh niên gồm V.T.T, sinh năm 2001; N. V. K, sinh năm 1997 cùng trú tại phường Phủ Lý và N.V.S, sinh năm 1992, trú ở phường Hà Nam, tỉnh Ninh Bình để xác minh, làm rõ hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật trên không gian mạng liên quan đến đoạn video clip ghi lại cảnh một người phụ nữ ngồi trên ghế phụ xe ô tô có hành vi nhạy cảm với nam tài xế trên đường Lê Duẩn, thuộc địa phận phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình.

Kết quả điều tra cho thấy, 3 thanh niên V.T.T; N. V. K và N.V.S bàn nhau quay clip có nội dung nhạy cảm để đưa lên mạng xã hội để câu View, câu like, tăng lượt thích, bình luận, chia sẻ, tăng lượng tương tác trên mạng xã hội. Để làm được điều đó, các đối tượng đã dàn dựng kịch bản, phân vai đóng giả phụ nữ diễn cảnh nhạy cảm trên xe ô tô, sau đó quay video và đăng lên mạng xã hội.

Cơ quan Công an xem xét các bộ tóc giả là tang vật trong vụ việc. Ảnh: Công an Ninh Bình

Cơ quan Công an làm việc với 3 nam thanh niên đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội. Ảnh: Công an Ninh Bình

Quá trình làm việc, 3 nam thanh niên trên đã nhận thức được hành vi vi phạm của mình, đồng thời tự nguyện gỡ bỏ bài viết và cam kết không tái phạm.

Hiện Công an phường Phủ Lý đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Cần xử lý nghiêm khắc hành vi dàn dựng, câu view

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Lê Hồng Vân (Đoàn Luật sư Hà Nội) nhận định trên báo An ninh Thủ đô rằng, những hình ảnh trong đoạn clip không chỉ mang nội dung bịa đặt mà còn chứa yếu tố khiêu dâm, đồi trụy, kích dục, vi phạm chuẩn mực đạo đức và quy định pháp luật.

Nếu đoạn clip được xác định là “văn hóa phẩm đồi trụy” và đủ yếu tố cấu thành tội phạm, người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy theo Điều 326 Bộ luật Hình sự 2015, với khung hình phạt tại Khoản 2 là phạt tù từ 3 đến 10 năm.

Trong khi đó, trao đổi với Tri Thức – Znews, luật sư Trần Thị Huyền Trân (Giám đốc Công ty Luật TNHH Riway) cho biết, qua hình ảnh từ clip, có thể nhận thấy nhiều hành vi vi phạm pháp luật. Người cầm máy quay, nếu ngồi ở vị trí ghế lái, có thể bị xử phạt từ 4 triệu đến 6 triệu đồng vì sử dụng điện thoại khi lái xe, đồng thời bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Ngoài ra, hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội cũng bị xử lý. Theo quy định, tổ chức vi phạm có thể bị phạt từ 10 đến 20 triệu đồng, trong khi cá nhân vi phạm bị phạt từ 5 đến 10 triệu đồng nếu lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống hoặc xúc phạm danh dự, nhân phẩm cá nhân và uy tín tổ chức.