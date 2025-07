Vụ đắm tàu trên Vịnh Hạ Long: Vì sao bé trai 14 tuổi sống sót sau 4 tiếng ở trong khoang tàu chìm?

Đến tối 19/7, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục chỉ đạo các lực lượng tìm kiếm cứu nạn triển khai các biện pháp tìm kiếm người mất tích trên biển còn lại trong vụ lật tàu chở 53 người trên Vịnh Hạ Long.

Báo Tuổi trẻ Online cập nhật đến 20h30 ngày 19/7, theo thông tin từ Ban Chỉ đạo tìm kiếm cứu nạn vụ lật tàu hiện đã cứu được 12 người sống và vớt được 18 thi thể. Hiện Quân chủng Hải quân đã điều động thêm 21 cán bộ, chiến sĩ (đặc công nước) Lữ đoàn 126 Đặc công tham gia tìm kiếm cứu nạn.

Đáng chú ý, trong số các nạn nhân được cứu, có 1 cháu bé 14 tuổi đã sống sót sau 4 tiếng ở trong khoang tàu chìm.

"Dù tàu lật, khoang khách khóa kín nhưng vẫn còn một khoảng hở khoảng 50-60 cm, đủ cho oxy vào nên đứa bé vẫn sống", VnExpress dẫn lời ông Bùi Công Hoan, Chi hội phó Chi hội Tàu du lịch Hạ Long lý giải nguyên nhân cháu bé thoát nạn.

Cháu bé được lực lượng cứu hộ phá cửa sổ và đưa lên xuồng cứu hộ - Ảnh: CA Quảng Ninh

Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin vụ việc như sau: Tàu Vịnh Xanh 58, biển kiểm soát QN - 7105 xuất bến từ Cảng tàu khách Quốc tế Hạ Long tham quan Vịnh Hạ Long theo Tuyến số 2. Trên tàu chở 51 người, gồm 48 hành khách (41 người lớn, 07 trẻ em đều là người Việt Nam) và 03 thuyền viên.

Khi đang trên đường hành trình về cảng tàu khách Quốc tế Hạ Long, đến khu vực giữa Hòn Gà Chọi và Hòn Cô Đơn thì gặp giông, lốc đánh khiến tàu bị lật úp. Đến 14h05’ thì mất kết nối tín hiệu GPS.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an tỉnh đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ, Cảnh sát giao thông khẩn trương triển khai cứu nạn cứu hộ, tìm kiếm người bị nạn.

Thông tin tàu bị nạn được xác định là Tàu Vịnh Xanh 58, số đăng ký QN - 7105, do ông Đ.V.T (đăng ký thường trú: phường Hà An, tỉnh Quảng Ninh) là chủ phương tiện kiêm thuyền trưởng; giấy chứng nhận ATKT và BVMT phương tiện thủy nội địa số 01404/24S14, do Trạm đăng kiểm phương tiện thủy nội địa - Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 10/01/2025, có hiệu lực đến ngày 04/02/2026.