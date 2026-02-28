Vụ cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến: Cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án bị lừa 2 triệu USD

Trong vụ án xảy ra tại Bộ Y tế, Cơ quan điều tra, Bộ Công an cáo buộc bị can Lê Thanh Thiêm, Giám đốc Công ty TNHH Sao Nam Sông Hồng, đã Lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền 2 triệu USD của cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm (Bộ Y tế) Nguyễn Chiến Thắng.



Cựu bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến. Ảnh: T.Đ.

Theo kết luận điều tra, Dự án đầu tư xây dựng mới cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Dự án đầu tư xây dựng mới cơ sở 2 của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án đầu tư năm 2014, với tổng mức đầu tư 9.958 tỉ đồng. Hai dự án có quy mô mỗi dự án 1.000 giường bệnh, thời gian thực hiện từ năm 2014 đến năm 2017. Tuy nhiên, do gặp một số khó khăn, vướng mắc nên nhà thầu đã dừng thực hiện từ tháng 1-2021. Đến năm 2025, sau khi Chính phủ ban hành chính sách về cơ chế, giải pháp xử lý khó khăn, vướng mắc tại 2 dự án thì các nhà thầu tiếp tục thi công.

Kết luận điều tra thể hiện, trong quá trình thực hiện dự án, tháng 3-2021, Đoàn kiểm tra số 35 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương do ông N.Q.H., Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Trưởng đoàn, làm việc với Bộ Y tế, trong đó có nội dung liên quan đến 2 dự án nêu trên. Trong quá trình kiểm tra, Đoàn kiểm tra số 35 mời ông Nguyễn Chiến Thắng lên trụ sở Ủy ban Kiểm tra Trung ương để báo cáo, giải trình về tiến độ 2 dự án và các vi phạm, khuyết điểm.

Tại buổi làm việc, ông N.Q.H. trao đổi với ông Thắng: "Ủy ban Kiểm tra đã tiến hành kiểm tra hai dự án, có rất nhiều sai phạm". Sau đó, bị can Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế khi đó, đã trao đổi với Thắng thông qua Nguyễn Hữu Tuấn (lúc đó là Giám đốc Ban Y tế trọng điểm) và Lê Thành Công, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính Bộ Y tế (cựu Kế toán trưởng Ban Y tế trọng điểm), để tiếp cận với Đoàn kiểm tra số 35 nhờ giúp đỡ.

Sau đó, Nguyễn Chiến Thắng liên hệ và được Công dẫn đến nhà Lê Thanh Thiêm (ở phố Bạch Đằng, TP Hà Nội) để giới thiệu, đặt vấn đề nhờ giúp đỡ vì biết bị can này có mối quan hệ xã hội rộng, có quan hệ đồng hương với ông N.Q.H..

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 ở tỉnh Hà Nam (cũ)

Tại buổi gặp gỡ, Thiêm nói với Thắng rằng đã nhờ được ông H., đồng thời yêu cầu Thắng chuẩn bị 2 triệu USD để Thiêm đưa cho ông H.. Sau đó, Thắng lấy tiền từ nguồn các nhà thầu chi phần trăm cho Ban Quản lý dự án và 3 lần đưa cho Thiêm tổng số tiền 2 triệu USD.

"Sau khi nhận tổng cộng 2 triệu USD từ Nguyễn Chiến Thắng, Lê Thanh Thiêm đã chiếm đoạt số tiền này mà không chi cho cá nhân, tổ chức nào để Đoàn kiểm tra số 35 tạo điều kiện cho Ban Y tế trọng điểm và cá nhân Nguyễn Chiến Thắng trong quá trình kiểm tra tại Bộ Y tế. Kết quả kiểm tra của Đoàn kiểm tra số 35 đúng quy định của Đảng" - kết luận điều tra nêu.

Đáng chú ý, tại cơ quan điều tra, bị can Lê Thanh Thiêm khai sau khi nhận số tiền 2 triệu USD từ Nguyễn Chiến Thắng, Thiêm đã 2 lần đưa cho ông N.Q.H. số tiền 1,4 triệu USD. Qua đó, để ông H, tạo điều kiện cho Ban Y tế trọng điểm và cá nhân Nguyễn Chiến Thắng trong quá trình Đoàn kiểm tra số 35 kiểm tra tại Bộ Y tế.

Trong khi đó, ông N.Q.H. khai Đoàn kiểm tra số 35 đã tiến hành kiểm tra đối với Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021 theo đúng quy định của Đảng, đã phát hiện có dấu hiệu vi phạm Điều 224 Bộ luật Hình sự và cung cấp các thông tin có liên quan để Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an điều tra, làm rõ, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Trong quá trình Đoàn kiểm tra số 35 tiến hành kiểm tra đối với Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế, ông H. không được Lê Thanh Thiêm nhờ giúp đỡ, tạo điều kiện cho cá nhân Nguyễn Chiến Thắng và Bộ Y tế liên quan đến nội dung kiểm tra của Đoàn kiểm tra số 35, không nhận tiền từ Lê Thanh Thiêm. Tiến hành đối chất giữa ông N.Q.H. và Lê Thanh Thiêm, các bên vẫn giữ nguyên lời khai.