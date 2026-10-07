Vụ cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến: Tiếp tục kê biên nhiều tài sản, bất động sản

Sau gần nửa tháng xem xét đơn kháng cáo, HĐXX phúc thẩm giảm án phạt tù cho cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 đồng phạm nhưng bác toàn bộ kháng cáo xin giảm nhẹ trách nhiệm bồi thường dân sự, gỡ phong tỏa tài sản.

Bác kháng cáo giảm bồi thường

Như Tiền Phong đưa tin, HĐXX phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội vừa chấp nhận một phần kháng cáo, giảm án cho cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến từ 6 năm xuống 3 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Thời gian chấp hành án phạt tù với bà Tiến được tính từ khi bị bắt thi hành án, trừ đi 7 tháng bị tạm giam trước đó.

Cùng vụ án, 9 bị cáo khác cũng được chấp nhận một phần kháng cáo. Trong đó, 4 người được chuyển từ án 3 năm tù giam sang 3 năm tù nhưng cho hưởng treo; giảm cho 5 người thấp nhất từ 1 năm đến 3 năm 6 tháng tù.

Về kháng cáo xin giảm nhẹ trách nhiệm bồi thường dân sự và hủy bỏ kê biên tài sản, HĐXX bác toàn bộ, cho rằng hậu quả vụ án hơn 803 tỷ đồng, mới khắc phục một phần.

Theo HĐXX công bố, tại tòa phúc thẩm nhóm bà Tiến và đồng phạm nộp thêm hơn 145 tỷ đồng. Trước đó, cấp sơ thẩm Viện Kiểm sát ghi nhận các bị cáo khắc phục hơn 63,5 tỷ đồng.

Cấp phúc thẩm cho biết, sau khi đối trừ khoản đã nộp, các bị cáo phải khắc phục phần còn lại.

Theo đánh giá, bà Nguyễn Thị Kim Tiến là người đứng đầu Bộ Y tế, có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động chung của ngành y tế. Bà trực tiếp phụ trách nhiều lĩnh vực, trong đó có công tác kế hoạch - tài chính, đầu tư phát triển ngành, xây dựng cơ sở hạ tầng và trang thiết bị y tế.

Đối với dự án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2, Bộ Y tế có chức năng chỉ đạo, tổ chức thẩm định, phê duyệt, triển khai dự án, đồng thời kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, bà Tiến không trực tiếp gây thiệt hại, song các quyết định phê duyệt của cựu Bộ trưởng là tiền đề để cấp dưới thực hiện những bước tiếp theo, dẫn đến sai phạm.

Các bị cáo nghe tòa tuyên án.

Các bị cáo thể hiện ăn năn, hối lỗi

Theo nhận định của HĐXX, bà Nguyễn Thị Kim Tiến đã nộp toàn bộ số tiền cấp sơ thẩm tuyên 108 tỷ đồng, nộp thêm 1,1 tỷ đồng để khắc phục hậu quả chung của vụ án.

Cùng đó, cựu Bộ trưởng có thái độ tích cực hợp tác với cơ quan điều tra, có nhiều thành tích trong quá trình công tác, được tặng nhiều huân, huy chương và có đóng góp cho sự phát triển của ngành y tế, vận động hiến mô, tạng.

Đặc biệt, quá trình xét xử phúc thẩm, lãnh đạo cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức có đơn gửi đến tòa, cho biết cả hai cơ sở hiện đã đi vào hoạt động, phục vụ rất tốt nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân, nhiều cán bộ khác cũng có nội dung xin giảm nhẹ hình phạt, cho bị cáo được cải tạo ngoài xã hội.

“Gia đình bị cáo Tiến có công với cách mạng; bà nội bị cáo được phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; bản thân bị cáo sức khỏe yếu, mắc nhiều bệnh, đang phải nằm viện điều trị…”, HĐXX khẳng định cần được xem xét khi lượng hình.

Với các bị cáo khác, HĐXX xét thấy đều là cán bộ giữ vị trí lãnh đạo tại cơ quan y tế, quá trình công tác có nhiều thành tích, nhiều đóng góp, cống hiến cho sự phát triển chung của ngành; họ nhận thức được lỗi lầm, đã khắc phục thêm hậu quả vụ án, điều này hiện thái độ ăn năn, hối hận...