Trong vụ án liên quan đến cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã phát hiện dấu hiệu sai phạm liên quan đến 4 doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng.



Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến. Ảnh: T.P.

Theo đó, Bộ Công an đã tách hành vi, tài liệu liên quan và chuyển hồ sơ sang Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Trong đó, 4 doanh nghiệp gồm: Tổng công ty 36, Tổng công ty 319, Tổng công ty Thành An và Công ty cổ phần Armephaco.

Theo kết luận điều tra, trong quá trình lựa chọn nhà thầu cho 10 gói thầu xây lắp tại hai dự án Bệnh viện Bạch Mai 2 và Bệnh viện Việt Đức 2, nếu có đơn vị liên hệ, cựuBộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến sẽ giới thiệu gặp trực tiếp bị can Nguyễn Chiến Thắng, cựu Giám đốc Ban Y tế trọng điểm (Bộ Y tế), để trao đổi. Ngược lại, các đơn vị có nhu cầu "xin thầu", bị can Thắng đều báo cáo và xin ý kiến cựu Bộ trưởng Bộ Y tế.

Tại gói thầu XDBM-01, có 9 đơn vị mua hồ sơ nhưng chỉ 3 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu. Kết quả đánh giá kỹ thuật cho thấy, liên danh Tổng công ty 36 - Tổng công ty 319 - Tổng công ty Thành An là đơn vị duy nhất đạt yêu cầu, với 902/1.000 điểm. Qua đó, liên danh này sau đó trúng thầu với giá hơn 2.100 tỉ đồng. Đến ngày 31-12-2024, Ban Y tế trọng điểm đã tạm ứng, thanh toán cho các nhà thầu hơn 1.900 tỉ đồng.

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 ở tỉnh Hà Nam (cũ)

Cơ quan điều tra Bộ Công an xác định, sau mỗi lần được tạm ứng, thanh toán, các nhà thầu đã chi cho bị can Nguyễn Chiến Thắng 5% giá trị hợp đồng trước thuế, tổng cộng 37,8 tỉ đồng. Khi bị can Thắng nghỉ hưu, bị can Nguyễn Hữu Tuấn (Phó giám đốc, sau đó là Giám đốc Ban) tiếp tục nhận khoản tương ứng 5%, với tổng số 4,5 tỉ đồng.

Trong quá trình điều tra, các bị can và người liên quan đã nộp 44,7 tỉ đồng để khắc phục hậu quả. Trong đó, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nộp 14,5 tỉ đồng, Nguyễn Chiến Thắng 1 tỉ đồng, Nguyễn Hữu Tuấn 3,7 tỉ đồng, bị can Lê Thanh Thiêm 14 tỉ đồng.

Dự án đầu tư xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức được phê duyệt năm 2014, tổng mức đầu tư 9.958 tỉ đồng, quy mô mỗi bệnh viện 1.000 giường. Tính đến hết năm 2024, hai dự án đã giải ngân 5.086 tỉ đồng vốn ngân sách Nhà nước. Bộ Công an xác định sai phạm của cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cùng các đồng phạm đã gây thất thoát, lãng phí hơn 803 tỉ đồng.

Cơ quan điều tra đã kiến nghị Bộ Y tế chỉ đạo chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với các nhà thầu, tập trung tối đa nguồn lực để sớm đưa hai dự án vào sử dụng; đồng thời thực hiện thanh, quyết toán đúng quy định, tránh tiếp tục gây thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước.