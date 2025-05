Vụ cướp tiệm vàng ở TP.HCM: Từ một manh mối quan trọng, trinh sát tiến hành rà soát các phòng khám

Sáng 6/5, Công an TP HCM thông tin, chỉ sau 4 giờ truy lùng, các trinh sát đã phối hợp Công an tỉnh Bình Dương bắt giữ hai anh em ruột là Lê Duy Đông (23 tuổi) và Lê Duy Đạt (30 tuổi, quê Thanh Hóa) khi đang trên đường lẩn trốn tại khu vực Quận 12.

Đây là 2 nghi phạm gây ra vụ cướp tại một tiệm vàng trên đường Đặng Thúc Vịnh, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn vào lúc 13h45 ngày 5/5.

Hai anh em Lê Duy Đông và Lê Duy Đạt tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an TP.HCM).

Tại Cơ quan Công an, bước đầu đối tượng khai nhận do rơi vào tình trạng nợ nần với số tiền lớn nên đã chuẩn bị búa, phương tiện, đồng thời điều nghiên các cửa hàng, tiệm kinh doanh vàng để thực hiện hành vi cướp tài sản. Tuy nhiên, các đối tượng vấp phải sự kháng cự quyết liệt của chủ tiệm vàng nên chưa kịp lấy được tài sản.

Chủ tiệm vàng lao ra khống chế nên Đông phải bỏ lại tang vật (Ảnh cắt từ clip).

Theo hình ảnh từ camera an ninh ghi lại, vào khoảng 13h45 hôm qua, có hai nam thanh niên đeo khẩu trang, đi xe máy không gắn biển số đến tiệm vàng trên đường Đặng Thúc Vịnh, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn.

Lúc này, người ngồi sau đi vào tiệm, dùng búa đập vỡ tủ kính, bốc một nắm dây chuyền vàng rồi chạy ra xe của đồng phạm đang chờ.

Phát hiện vụ cướp, chủ tiệm vàng đuổi theo và đẩy ngã nên kẻ cướp vứt lại 8 sợi dây chuyền vàng vừa cướp được rồi lên xe tháo chạy.

Công an lấy lời khai của Lê Duy Đông (Ảnh: Công an TP HCM).

Theo thông tin trên tờ PL TP.HCM, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Giám đốc và Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, Đội Hình sự đặc nhiệm (Đội 2), Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) chủ công phối hợp cùng Công an xã Đông Thạnh, Công an phường An Phú Đông (quận 12), các đơn vị nghiệp vụ Công an TP và Công an tỉnh Bình Dương nhanh chóng truy bắt hai nghi phạm.

Các trinh sát dày dạn kinh nghiệm được huy động, tỏa đi nhiều hướng tại TP.HCM và Bình Dương, rà soát theo các manh mối.

Một dấu vết quan trọng là trong lúc đập tủ kính, một nghi phạm bị mảnh kính cắt vào tay, chảy máu. Các trinh sát tập trung rà soát các phòng khám, bệnh viện trên địa bàn.

Tại một phòng khám ở quận 12, nhận dạng hai nam thanh niên đi chung, có biểu hiện vội vã, đáng ngờ, được nhân chứng miêu tả rõ. Đó là một nam thanh niên chừng 20 tuổi được người đàn ông hơn 30 tuổi chở trên xe máy đến phòng khám yêu cầu băng bó, khâu vết thương chảy máu ở cánh tay.

Các mũi trinh sát tiếp tục dò tìm và phát hiện nghi phạm đang tẩu thoát tại phường An Phú Đông, quận 12 và tiến hành bắt giữ.

Đạt khóc và khai do thương em trai nợ nần nên nhận lời đi cướp cùng em (Ảnh: Công an TP HCM).

Theo thuật lại trên tờ VnExpress, khi làm việc với cơ quan điều tra, Đông và Đạt không giấu được vẻ sợ hãi, hoang mang; thừa nhận toàn bộ hành vi và nói "không còn đồng phạm".

Đạt khóc, khai làm phụ hồ, không nghiện ma túy, chưa có tiền án tiền sự. Đông vừa cưới vợ, mê cờ bạc, mắc nợ hơn 100 triệu đồng nên rủ anh trai đi cướp. Vì thương em nên Đạt nhận lời, có nhiệm vụ chở Đông đi cướp.