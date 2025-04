Chiều 9-4, trả lời báo chí tại cuộc họp báo tình hình kinh tế, xã hội quý 1-2025 do UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức, Đại tá Trần Minh Trúc, Phó giám đốc Công an tỉnh, thông tin vụ án cướp tiệm vàng xảy ra tại TP Cam Ranh hồi tháng 9-2023 hiện vẫn đang được truy xét tội phạm.

Theo Đại tá Trúc, đây là án phức tạp nên Công an tỉnh Khánh Hòa báo cáo Bộ Công an. Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đã vào Khánh Hòa để phối hợp các đơn vị nghiệp vụ truy xét nghi phạm.

Hai đối tượng cướp tiệm vàng ở Cam Ranh

Trước đó, Báo Người Lao Động thông tin khoảng 17 giờ ngày 23-9-2023, tại tiệm vàng Kim Khoa ở TP Cam Ranh xảy ra vụ cướp táo tợn. Hai đối tượng dùng 3 khẩu súng để đe dọa cướp 40 nhẫn, bông tai, dây chuyển các loại.

Các trang sức này có cùng kiểu dáng, chất liệu, màu sắc, trọng lượng theo 12 kiểu mẫu nhẫn, bông tai, dây chuyển có đặc điểm cụ thể như những hình dưới đây:

12 mẫu trang sức mà 2 tên cướp lấy đi

Bên cạnh đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cũng truy tìm xe máy Yamaha, kiểu loại sirius hoặc Taurus, có biển số 79N1-434.02, màu sơn đỏ - đen.

Đối tượng 2, giới tính nam, khoảng 25-30 tuổi, cao khoảng 1m65, dáng người ốm, mặc áo sơ mi dài tay màu trắng xám, quần jean màu xanh, giày màu đen để màu trắng, đội mũ bảo hiểm dạng nón sơn màu đen, có khả năng đội tóc giả.

Sau khi gây án, 2 đối tượng sử dụng phương tiện trên tẩu thoát về hướng Cam Ranh – Bắc Ái, Ninh Thuận (theo hướng Quốc lộ 27B).

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đề nghị cơ quan chức năng, quần chúng nhân dân khi thấy đối tượng truy tìm nêu trên thì thông báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa (địa chỉ số 80, đường Trần Phú, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).