Vụ cướp tiệm vàng ở Huế: Còn nhiều vấn đề cơ quan điều tra cần làm rõ

Liên quan đến vụ dùng súng AK47 tấn công cướp tiệm vàng ở cổng chợ Đông Ba , thành phố Huế vừa bị bắt giữ chiều 31/7, luật sư Nguyễn Văn Tuấn - Giám Đốc, Công Ty Luật TNHH TGS (Thuộc Đoàn Luật Sư Thành Phố Hà Nội) cho rằng, đây là vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng. Hành vi của đối tượng là hung hãn, táo tợn. Vì vậy, cơ quan điều tra cần sớm làm rõ hành vi của đối tượng gây án, làm căn cứ giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

Lực Lượng chức năng phong tỏa hiện trường xảy ra vụ cướp trước chợ Đông Ba ở Huế. Ảnh: Lê Hiếu

“Hành vi của đối tượng xâm hại đến nhiều khách thể được pháp luật bảo vệ, có thể xâm hại đến tính mạng, sức khỏe của nạn nhân và xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, gây bức xúc, hoang mang, lo lắng cho người dân ở khu vực xảy ra vụ việc. Do đó, theo quy định của Bộ luật Hình sự 2015, đối tượng có thể bị áp dụng nhiều tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự như sử dụng vũ khí, phương tiện hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác; gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội nên khung hình phạt thấp nhất là phạt tù từ 7 năm đến 15 năm”- luật sư Tuấn nói.

Trong vụ án này, luật sư Tuấn cho rằng, trường hợp tài sản chiếm đoạt từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng, hình phạt là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm. Nếu tài sản chiếm đoạt trị giá từ 500.000.000 đồng trở lên, khung hình phạt sẽ 18 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân. Đây là khung hình phạt cao nhất của tội cướp tài sản theo quy định pháp luật hiện nay”- luật sư Tuấn nói.

Lực lượng chức năng lượm vàng rơi vãi do đối tượng vứt lại.

Ngoài ra, theo vị luật sư này, trong trường hợp có căn cứ cho thấy khẩu súng mà đối tượng sử dụng là súng quân dụng, có thể khởi tố thêm tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng theo quy định tại Điều 230 bộ luật hình sự và hình phạt có thể tới 15 năm tù bởi hành vi được xác định là gây hậu quả nghiêm trọng. Đối tượng có thể bị áp dụng biện pháp kỷ luật cao nhất là tước danh hiệu công an nhân dân và khai trừ ra khỏi đảng trước khi khởi tố bị can.

Theo luật sư Tuấn, đây được coi là vụ việc hy hữu, khi đối tượng này đã công khai thực hiện hành vi cướp tài sản giữa ban ngày, không hề che giấu thân phận của mình. Sau khi cướp được vàng, đối tượng đã vứt vàng ra đường, nếu vứt vàng ra đường trên đường trốn chạy nhằm phân tán lực lượng truy đuổi thì là thủ đoạn tinh vi nhưng nếu cướp được vàng rồi mà không có mục đích chiếm đoạt tài sản, đã vứt toàn bộ tài sản cướp được ra đường cho người dân thì hành vi rất "bất thường”.

Do đó, nếu đối tượng có dấu hiệu tâm thần, cơ quan điều tra có thể trưng cầu giám định tâm thần để làm rõ nguyên nhân động cơ sự việc phải làm rõ mức độ nhận thức, điều khiển hành vi của đối tượng này khi thực hiện hành vi cướp tài sản.

Sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng, Quốc ôm súng đi bộ ra khu vực nhà lục giác trong công viên Trịnh Công Sơn dưới chân cầu Gia Hội (TP Huế) và cố thủ tại đây với biểu hiện kích động, muốn tự tử.

“Theo Điều 51 Bộ luât Hình sự 2015 quy định về các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự thì nếu tài sản thu hồi được hết thì đối tượng cũng không được giảm án. Tuy nhiên, nếu có căn cứ xác định được nếu đối tượng có dấu hiệu tâm thần, không có đủ khả năng nhận thức khi thực hiện hành vi thì có thể là một trong những căn cứ miễn trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật”- luật sư Tuấn thông tin.

Đối với trường hợp, người dân, nếu nhặt được vàng, sau thông báo của công an đem nộp lại mà không nộp có thể xem là chiếm giữ tài sản trái phép của người khác. Theo luật sư Tuấn, đây không chỉ là hành vi đáng lên án về mặt đạo đức mà ở góc độ pháp lý, có thể bị xử lý hành chính hoặc hình sự.

Cụ thể, Điều 176 Bộ luật hình sự 2015 tội "Chiếm giữ trái phép tài sản" quy định: Người nào cố tình không trả lại cho chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp hoặc không giao nộp cho cơ quan có trách nhiệm tài sản trị giá từ 10 đến dưới 200 triệu đồng, hoặc dưới 10 triệu đồng nhưng tài sản là di vật, cổ vật hoặc vật có giá trị lịch sử, văn hóa bị giao nhầm hoặc do mình tìm được, bắt được, sau khi chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp hoặc cơ quan có trách nhiệm yêu cầu được nhận lại tài sản đó theo quy định của pháp luật, sẽ bị phạt tiền từ 10 đến 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.

Luật sư Nguyễn Văn Tuấn - Giám đốc Công Ty Luật TNHH TGS

Còn nếu chiếm giữ tài sản trị giá 200 triệu đồng trở lên hoặc bảo vật quốc gia sẽ bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm.

Ngoài ra, hành vi chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có cũng là hành vi vi phạm pháp luật. Vì vậy, người đang chứa chấp, tiêu thụ tài sản là vàng do đối tượng này cướp được mà không giao nộp, trả lại cho người bị hại thì có thể bị truy cứu về tội chứa chấp hoặc tiêu thục tài sản do người khác phạm tội mà có./.