Chiều 5-8, liên quan vụ cướp giật tại tiệm vàng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam Phạm Duy Thanh (SN 2002; ngụ xã Nhơn Mỹ, tỉnh An Giang) về hành vi "Cướp giật tài sản".

Bị can Phạm Duy Thanh đang nghe tống đạt các quyết định

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, do cần tiền để trả nợ vay nên Thanh nảy sinh ý định đi cướp giật tài sản bán lấy tiền.

Khoảng 12 giờ 30 phút ngày 26-7, Thanh điều khiển xe máy đến một tiệm vàng ở xã Nhơn Mỹ để hỏi mua vàng, nhưng thực chất là có ý định cướp giật tài sản tại đây.

Khi bước vào tiệm, Thanh yêu cầu chủ tiệm cho xem 2 chiếc lắc vàng. Xem xong, Thanh trả lại 1 chiếc trọng lượng 1,5 chỉ, còn 1 chiếc trọng lượng 1,2 chỉ thì Thanh đeo trên tay rồi nói với chủ tiệm vàng là ra xe lấy tiền trả. Thế nhưng, khi ra đến xe thì Thanh bỏ chạy.

Số vàng cướp giật được, Thanh đem bán cho một tiệm vàng khác được hơn 7 triệu đồng rồi trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Chủ tiệm vàng sau khi bị Thanh cướp giật đã trình báo vụ việc cho Công an xã Nhơn Mỹ. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, Công an xã Nhơn Mỹ xác định Thanh là đối tượng đã thực hiện vụ cướp giật tài sản nêu trên nên đã cho mời lên trụ sở cơ quan để làm việc. Qua làm việc tại cơ quan công an, Thanh đã thừa nhận hành vi phạm tội.