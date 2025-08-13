Vụ cướp máy bay chấn động trong lịch sử hàng không Việt Nam

Đạo diễn Hàm Trần đưa vụ không tặc có thật lên màn ảnh

Buổi showcase phim điện ảnh Tử chiến trên không diễn ra tại TPHCM ngày 12/8. Không chỉ giới thiệu dàn diễn viên, chương trình gây chú ý khi đưa mời đến những nhân chứng sống sau vụ không tặc năm 1978, chặng Đà Nẵng - TPHCM.

Mở màn buổi trò chuyện, đạo diễn Hàm Trần cho biết anh nhận lời làm phim này vì cảm thấy câu chuyện "hay quá", tin rằng đây là sự kiện đặc biệt khán giả cần phải biết.

Để tái hiện chân thực câu chuyện, đạo diễn Hàm Trần đã được Điện ảnh Công an Nhân dân hỗ trợ tiếp cận những chiếc máy bay thật và nhiều nguồn tư liệu lịch sử. Anh và ê-kíp đã phỏng vấn các nhân chứng để xây dựng mô hình máy bay có kích thước thật, có thể chứa hơn 30 người và chịu được các cảnh hành động, rung lắc mạnh.

“Để có thể hoàn thành bộ phim nói chung và chiếc mô hình đặc biệt này nói riêng, rất may mắn rằng tôi và các thành viên trong tổ thiết kế đã nhận được sự tư vấn từ Điện ảnh Công an Nhân dân, các nhân chứng và đặc biệt là chú cơ trưởng Phạm Trung Nam”, đạo diễn Hàm Trần nói.

Đạo diễn Hàm Trần, Trung tá Trần Nam Chung - Giám đốc Điện ảnh CAND và cơ trưởng Phạm Trung Nam (từ trái sang).

Trung tá Trần Nam Chung - Giám đốc Điện ảnh CAND - chia sẻ thông tin chi tiết về quá trình sản xuất Tử chiến trên không và bối cảnh bộ phim.

"Xin phép chia sẻ thế này, chúng tôi không có tham vọng là bê nguyên si tất cả sự kiện đã xảy ra vào Tử chiến trên không. Lịch sử hàng không Việt Nam có hai vụ không tặc xảy ra, một vụ năm 1977 và một vụ năm 1978. Nội dung phim là được lấy cảm hứng từ các vụ không tặc đó. Một số tình tiết ở trên phim được lấy từ những sự kiện bên ngoài. Hiểu cách khác là bộ phim không bê nguyên si vụ cướp, vụ không tặc ở ngoài đời", Trung tá nói.

Khi nhận câu hỏi về hình tượng tiếp viên hàng không trong phim, Giám đốc Điện ảnh CAND nhấn mạnh phim lấy bối cảnh những năm 1970, khi hàng không Việt nam còn sơ khai. Vì vậy quy chuẩn về tiếp viên, thủ tục, máy móc phải phù hợp bối cảnh lịch sử.

"Bối cảnh phim này là từ năm 1978, hồi đấy chưa có Vietnam Airlines, chỉ gọi là Tổng cục hàng không dân dụng Việt Nam. Tất cả máy bay thời đấy cũng chỉ gọi là máy bay cải tiến từ các dạng máy bay khác", ông nhấn mạnh.

Trung tá Trần Nam Chung cũng nhấn mạnh đây không phải là bộ phim về hình tượng người chiến sĩ công an. Bối cảnh và tất cả nhân vật, các cô, chú, lực lượng cảnh vệ thời đó có xuất thân đa dạng, có người là công an, có người từ quân đội chuyển sang sau ngày đất nước thống nhất.

"Chúng tôi xây dựng hình tượng họ là những người anh hùng trong hoàn cảnh nguy hiểm. Họ không phải là công an cũng không phải người lính. Họ chiến đấu trong bối cảnh rất anh hùng để giữ được tính mạng cho người dân. Tôi khẳng định Điện ảnh CAND không dựng phim dựa trên vụ cướp để xây dựng hình tượng người chiến sĩ công an, quý vị phải hiểu đúng”, ông chia sẻ.

Về câu hỏi Kaity Nguyễn chỉ 1,52 m nhưng đóng tiếp viên hàng không, ông Trần Nam Chung nhấn mạnh ê-kíp chọn Kaity là đúng với bối cảnh lịch sử.

Ông cho biết đạo diễn Hàm Trần chọn Kaity vì vóc dáng cô "đúng bằng nguyên mẫu bên ngoài của tiếp viên thời đầu”.

"Ở thời điểm sau 1975, hàng không Việt Nam chưa có nhiều tiêu chuẩn về ngoại hình như hiện tại. Bên cạnh đó, vóc dáng của cô Cúc (nguyên mẫu ngoài đời) và Kaity Nguyễn cũng có sự tương đồng nhất định”, ông lý giải thêm.

52 phút sinh tử qua lời kể của nhân chứng sống

Tại buổi showcase, các nhân chứng của vụ cướp máy bay năm xưa, bao gồm cơ trưởng Phạm Trung Nam, tiếp viên Huỳnh Thu Cúc và Ngô Kim Thanh, kể lại khoảnh khắc 52 phút sinh tử khi đối đầu không tặc.

Cơ trưởng Phạm Trung Nam nhớ lại khoảnh khắc sinh tử trên chuyến bay từ Đà Nẵng về TPHCM khi máy bay đạt độ cao gần 3.000 m, ông nghe thấy tiếng đập cửa bất thường và linh tính có chuyện chẳng lành.

Ông lập tức thông báo cho đài Đà Nẵng về "hiện tượng không tặc" và quyết định quay đầu. Ông cho biết bọn cướp nhận ra ý định của ông nên đã ra tay sát hại hành khách và phi hành đoàn để uy hiếp.

"Tôi ngồi trong buồng lái nhưng nghe tiếng động không bình thường, cửa bị đập liên hồi nên nhanh chóng thông báo cho mặt đất rằng máy bay bị cướp, và tôi quyết định bay vòng lại. Nhưng bọn chúng cũng nhận thấy điều này nên ra tay sát hại hành khách và phi hành đoàn để buộc tôi làm theo lời chúng", ông kể.

Cuộc đối đầu càng trở nên căng thẳng khi bọn cướp bắn xuyên qua máy bay.

Tiếp viên Thu Cúc, Kim Thanh và cơ trưởng Trung Nam kể lại quá trình giành giật sự sống với không tặc.

"Vừa quay lại thì nghe tiếng súng bụp bụp phát nữa. Sau đó, một tên không tặc cầm lựu đạn lên, định cho nổ luôn máy bay. May mắn thay, quả lựu đạn phát nổ trong buồng tiếp viên, khiến tên này thiệt mạng nhưng cũng phá hủy hệ thống dầu, làm máy bay chao đảo. Sau này xuống đất mới biết lựu đạn gây lỗ hổng to bằng cái mâm dưới bụng máy bay, khiến hệ thống dầu đỏ thả càng hạ cánh bị hỏng. Đó mới là cái đáng sợ", ông kể lại.

Tiếp viên Huỳnh Thu Cúc - người mà Kaity Nguyễn đã lấy cảm hứng để thể hiện nhân vật Trinh - kể lại giây phút kinh hoàng: “Khi máy bay cất cánh được khoảng 8 phút, lúc đó tôi đang chuẩn bị đồ ăn, thức uống cho hành khách thì rèm cửa bất ngờ bị xé toạc, bọn cướp xông vào uy hiếp phi hành đoàn”.

Lúc đó, bà may mắn lách được xuống khoang hành khách, nơi các tên cướp khác cũng đang khống chế mọi người. Bà đã cố gắng thuyết phục chúng cho bà thông báo để hành khách bình tĩnh, nhưng không được chấp thuận.

Bà Ngô Kim Thanh cũng trải qua những giây phút sinh tử không kém. Khi bị một tên cướp dùng dao đe dọa, bà nhận ra phải rời khỏi cửa buồng lái lập tức.

Bà sợ rằng phi công sẽ nghĩ bà đang đem đồ ăn đến và mở cửa, tạo cơ hội cho bọn cướp xông vào. Bà nhanh chóng giằng co với tên cướp để câu giờ cho tổ lái, nhưng cuối cùng bị bắn vào chân và chỉ biết nằm chờ chết.

Ở cuối phần chia sẻ, cựu tiếp viên Ngô Kim Thanh bày tỏ lòng biết ơn đến toàn bộ phi hành đoàn, đặc biệt là cơ trưởng Phạm Trung Nam, vì sự dũng cảm của họ đã giúp máy bay hạ cánh an toàn.

Để đảm bảo trải nghiệm xem phim của khán giả, khách mời chỉ chia sẻ chi tiết chung nhất vụ việc. Quá trình 52 phút đối đầu sinh tử với không tặc được tái hiện trong bộ phim Tử chiến trên không (khởi chiếu 19/9).