Vụ cướp hơn 2 triệu USD ở Tây Ninh: 3 tên cướp khai được hứa trả công bao nhiêu tiền?

Ngày 26/3, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an di lý 3 bị can trong vụ cướp 2 triệu USD về Công an tỉnh Tây Ninh để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

3 bị can gồm: Đào Xuân Lộc (33 tuổi), Nguyễn Tuấn Anh (32 tuổi) và Nguyễn Anh Duy (32 tuổi) bị bắt 2 ngày trước khi đang lẩn trốn tại một nhà dân ở thôn Nông Trường, xã Ia Glai, huyện Chư Sê.

Tại thời điểm bị bắt, 3 người này chỉ mang theo 74,5 triệu đồng và 3 điện thoại di động.

Các đối tượng bị truy nã Lộc, Duy, Anh (từ trái sang) bị Công an Gia Lai bắt giữ khi đang lẩn trốn tại huyện Chư Sê, Gia Lai (Ảnh: Công an Gia Lai).

Các đối tượng khai nhận, nghe theo sự chỉ đạo của Phạm Lý Phương (34 tuổi, con trai bị hại) lên kế hoạch cướp số tiền 2 triệu USD từ người thân.

Theo đó, ngày 10/3, Phương gọi điện cho Lộc, Anh, Duy cùng một đối tượng khác đến nhà mình ở xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh để dàn cảnh cướp tiền rồi lên xe tẩu thoát. Sau đó, cả nhóm mang số tiền trên ra Hà Nội đưa cho người tên Bình, cùng lời hứa được nhận tiền công 1 tỷ đồng.

Tại cơ quan điều tra Đào Xuân Lộc khai: “Theo lời anh Phương, khi lấy được tiền chúng tôi mang ra TP. Hà Nội đưa cho Bình và đổi 400 nghìn USD được khoảng 10 tỷ đồng, tiếp tục đổi thành USDT (tiền ảo) chuyển cho một người khác quen biết với anh Phương. Trên đường trở về biết bị Công an truy nã nên chúng tôi thường xuyên thay đổi địa điểm, lẩn trốn tại các nhà hoang. Sau đó, Duy nói có người quen trên Gia Lai nên tối ngày 23/3, cả nhóm đến đây để tiếp tục trốn thì bị bắt”.

Trước đó, từ nguồn tin trinh sát, vào ngày 15/3, các tổ truy xét của lực lượng Công an đã bắt giữ đối tượng Lê Nguyên Bình (37 tuổi) tại một khách sạn ở TP. Hà Nội. Đồng thời thu giữ 1.959.800 USD là tang vật của vụ án do các đối tượng cướp tài sản đưa cho Bình.

Đến ngày 20/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Lý Phương về tội “Cướp tài sản” và Lê Nguyên Bình về tội “Che giấu tội phạm”.

Tang vật vụ án (Ảnh: Công an Gia Lai).

Sáng cùng ngày, một lãnh đạo Công an tỉnh Tây Ninh cho biết trên tờ PL.PHCM, hiện Cơ quan điều tra đã mời những người liên quan đến làm việc để xác minh, làm rõ nguồn gốc số tiền hơn 2 triệu USD là tang vật trong vụ cướp.

Lực lượng Công an đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.