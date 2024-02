Vụ cún cưng của Châu Bùi mất khi bay ra Hà Nội: Chị ruột bức xúc lên tiếng, dịch vụ vận chuyển né tránh, khoá Fanpage

Ngày 27 Tết vừa qua, Châu Bùi nghẹn ngào chia sẻ câu chuyện đầy đau lòng của mình khi bé cún cưng tên Bí bị tai nạn ngay trên chuyến bay về quê ăn Tết. Theo chia sẻ của Châu, khi nhân viên đưa xuống kho hàng, do sơ suất mà để hàng tấn hàng khác đè vỡ chuồng và đè vào Bí khiến bé không qua khỏi.

Bài đăng của Châu Bùi tối 27 Tết

Tuy nhiên ngay sau đó Châu Bùi xóa bài đăng khiến dân tình không khỏi thắc mắc. Đến chiều 28 Tết, Linh Bùi - chị gái Châu Bùi đã đại diện em gái, chính thức lên tiếng về sự việc với mong muốn không có sự việc đau lòng khác xảy ra với các em cún khác và “hy vọng các đơn vị vận chuyển sẽ lưu ý, có phương cách, hệ thống để bảo vệ các em nhỏ an toàn”.

Theo chia sẻ của Linh Bùi, Châu Bùi đã thuê dịch vụ vận chuyển thú cưng có tiếng với giá 2,2 triệu gồm tiền vận chuyển và lồng hàng không, để đưa Bí về Hà Nội.

Phí dịch vụ của Châu và bên A là 2,2 triệu đồng

Sau khi máy bay hạ cánh lúc 16h30, Châu liên tục liên lạc với bên A để đón Bí thì nhận được câu trả lời rằng đơn vị này không liên lạc được với phía nhà kho. Đến 17h30, sau rất nhiều cuộc gọi, Châu được bên A mời lên kho để báo cáo tình hình của Bí. Từ đó trở đi, Châu Bùi chỉ khóc và không thể nói thành lời.

Sau khi hạ cánh, Châu Bùi liên tục gọi điện cho bên A nhưng không liên lạc được bên nhà kho

Tình trạng các lồng đựng cún vỡ nát ở khu nhà kho

Lồng đựng cún của Châu Bùi cũng vỡ nát

“Là 1 người chị, biết em 1 mình nhiều năm xa nhà, mỗi ngày đều đi làm chung, ăn chung, ngủ chung, thương chăm Bí hơn chăm con, là 1 đứa nhìn thật mạnh mẽ nhưng giàu tình cảm, Tết này nó khoe cả nhà là đón Bí ra Hà Nội ăn Tết cho đủ đầy thành viên, mình có thể hiểu em mình đang đau như nào trước sự mất mát này” - Linh Bùi nói.

17h59, Linh Bùi gọi lên tổng đài hãng hàng không thì nhận được phản hồi: "Ngay khi chị gửi chị đã đồng ý về việc miễn trách nhiệm…abc…". 18h45, Linh có mặt tại sân bay và thấy Châu Bùi ôm Bí ngồi khóc nức nở ở gầm cầu thang khu nhà vệ sinh.

Châu Bùi và Bí ngồi ở gầm cầu thang nhà vệ sinh

Sau đó, Linh Bùi tiếp tục tìm hiểu lý do thì nhận được câu trả lời: "Khi dỡ hàng, gặp sơ suất không chốt kỹ khoá hãm khiến hàng tấn hàng đổ dồn vào trong xe đè nát 3 lồng cún (may mắn 2 em còn lại nhảy ra được còn Bí bị đè kẹt lại trong xe). Vậy là sự việc không phải do mất áp suất, do phía máy bay như họ nói lúc đầu mà do sự bất cẩn của việc vận chuyển".

20h30, cả 2 chỉ nhận được những câu nói như “do sơ suất” từ quản lý kho mà không có phản hồi nào từ phía dịch vụ A. Đến đêm, phía vận chuyển mới gửi tin nhắn nói rằng họ đã "làm đúng trách nhiệm". Sau khi sự việc xảy ra, phía A khoá fanpage, khoá website còn phía nhà kho khẳng định "sơ suất thôi".

Tin nhắn từ các bên sau khi xảy ra sự việc

"Họ hỏi Châu muốn đền bù gì? Châu trả lời: 'Muốn Bí sống lại'. Có lẽ chẳng đền bù bao nhiêu là đủ, vì đây đâu phải món hàng, con là món quà tình thần, tình yêu của em nó 7 năm nay không cách nào bù đắp.

Bí cũng chẳng còn chuyến đi thứ 2, nhưng mình nghĩ vẫn nên nói, với 1 tia hy vọng rằng họ sẽ tìm cách để bảo vệ các em, để các anh chị có thẩm quyền cao, thấy đây là vấn đề để giúp gia đình bé làm gì đó... Mình tin rằng, nếu muốn, nếu coi trọng, nếu thấu hiểu nỗi đau, ta sẽ tìm được cách tốt hơn để làm, trong từng khâu, từng bên, từng cá nhân" - Linh Bùi nói thêm.

Trên trang cá nhân, Châu Bùi cũng chia sẻ lại bài đăng của chị gái và giải thích chuyện xóa story về Bí. Cô cho biết sau khi đăng bài lại nghĩ đã 27 Tết, không muốn mọi người đọc chuyện không vui nên xóa đi.

Chia sẻ của Châu Bùi

Được biết A là đơn vị chuyên vận chuyển thú cưng siêu tốc. Liên lạc với đơn vị này theo số hotline, chúng tôi được nhân viên trực phản hồi rằng phía công ty không cho phép lên tiếng về sự việc nên không thể chia sẻ thêm.

Hiện tại sự việc vẫn đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng yêu thú cưng nói riêng và cư dân mạng nói chung.