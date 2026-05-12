Vụ cụ ông bị bỏ trước cổng chùa ở Hải Phòng: Gia đình nói có “nỗi khổ tâm riêng”

Tối 11/5, mạng xã hội phẫn nộ, đau xót trước đoạn clip ghi lại cảnh một đôi nam nữ đi ô tô biển vàng chở cụ ông già yếu đến bỏ tại Chùa Đồng (thôn Hàm Hy, xã Lạc Phượng, TP Hải Phòng). Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy, khi bước xuống xe, cụ ông bị ngã ra đất.

Đôi nam nữ đưa cụ ông vào khuôn viên chùa, sau đó để lại một số đồ dùng cá nhân, sữa và một mảnh giấy rồi rời đi. Trong mảnh giấy được cho là người thân của cụ để lại có viết: “Tôi bị có vấn đề về sức khỏe thần kinh và đau chân. Xin nhà chùa cưu mang tôi. Tôi thật tâm xin cảm tạ nhà chùa”.

Hình ảnh cụ ông yếu ớt được đưa đến chùa khiến nhiều người xót xa.

Theo thông tin trên báo Lao Động, cụ ông sau đó đã được thầy Thích Quảng Văn - Trụ trì chùa Đồng cho ăn uống. Cụ ông sức khỏe kém, không thể đi lại được. Vì nhà chùa cũng không đủ điều kiệm chăm sóc lâu dài nên đã nhờ mọi người lan tỏa thông tin trên mạng xã hội, mong người nhà đến đón cụ về.

Sự việc sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã nhận được sự quan tâm lớn của dư luận. Nhiều người bày tỏ đau xót trước hoàn cảnh của cụ ông, mong cơ quan chức năng làm rõ vụ việc và cụ sớm được người thân đón về phụng dưỡng.

Tạp chí điện tử Người Đưa Tin cho hay, người đưa cụ ông đến chùa chính là con gái ruột của cụ.

Trao đổi trên Tri Thức - Znews, ông Vũ Duy Sỹ - Chủ tịch UBND xã Lạc Phượng, TP Hải Phòng xác nhận sự việc xảy ra trên địa bàn xã và cho biết sau khi nắm được thông tin, phía xã đã tìm, thông báo cho người nhà ở Gia Lâm, Hà Nội tới đón cụ ông về trong sáng 12/5.

Ông Sỹ nói thêm: "Theo thông tin tôi nắm được, sự việc đang bị nhiều người hiểu lầm theo hướng quá tiêu cực. Cụ ông và gia đình mong muốn được nhà chùa hỗ trợ, gia đình ông ấy cũng có nỗi khổ tâm riêng".