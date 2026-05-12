HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Vụ cụ ông bị bỏ trước cổng chùa ở Hải Phòng: Gia đình nói có “nỗi khổ tâm riêng”

Lam Giang (Tổng hợp)
|

Người đưa cụ ông đến chùa chính là con gái ruột của cụ.

Tối 11/5, mạng xã hội phẫn nộ, đau xót trước đoạn clip ghi lại cảnh một đôi nam nữ đi ô tô biển vàng chở cụ ông già yếu đến bỏ tại Chùa Đồng (thôn Hàm Hy, xã Lạc Phượng, TP Hải Phòng). Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy, khi bước xuống xe, cụ ông bị ngã ra đất.

Đôi nam nữ đưa cụ ông vào khuôn viên chùa, sau đó để lại một số đồ dùng cá nhân, sữa và một mảnh giấy rồi rời đi. Trong mảnh giấy được cho là người thân của cụ để lại có viết: “Tôi bị có vấn đề về sức khỏe thần kinh và đau chân. Xin nhà chùa cưu mang tôi. Tôi thật tâm xin cảm tạ nhà chùa”.

Vụ cụ ông bị bỏ trước cổng chùa ở Hải Phòng: Gia đình nói có “khổ tâm riêng” - Ảnh 1.

Hình ảnh cụ ông yếu ớt được đưa đến chùa khiến nhiều người xót xa.

Theo thông tin trên báo Lao Động, cụ ông sau đó đã được thầy Thích Quảng Văn - Trụ trì chùa Đồng cho ăn uống. Cụ ông sức khỏe kém, không thể đi lại được. Vì nhà chùa cũng không đủ điều kiệm chăm sóc lâu dài nên đã nhờ mọi người lan tỏa thông tin trên mạng xã hội, mong người nhà đến đón cụ về.

Sự việc sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã nhận được sự quan tâm lớn của dư luận. Nhiều người bày tỏ đau xót trước hoàn cảnh của cụ ông, mong cơ quan chức năng làm rõ vụ việc và cụ sớm được người thân đón về phụng dưỡng.

Tạp chí điện tử Người Đưa Tin cho hay, người đưa cụ ông đến chùa chính là con gái ruột của cụ.

Trao đổi trên Tri Thức - Znews, ông Vũ Duy Sỹ - Chủ tịch UBND xã Lạc Phượng, TP Hải Phòng xác nhận sự việc xảy ra trên địa bàn xã và cho biết sau khi nắm được thông tin, phía xã đã tìm, thông báo cho người nhà ở Gia Lâm, Hà Nội tới đón cụ ông về trong sáng 12/5.

Ông Sỹ nói thêm: "Theo thông tin tôi nắm được, sự việc đang bị nhiều người hiểu lầm theo hướng quá tiêu cực. Cụ ông và gia đình mong muốn được nhà chùa hỗ trợ, gia đình ông ấy cũng có nỗi khổ tâm riêng".

Hà Nội: Bị nhắc đeo rọ mõm cho chó, cư dân đấm gục thành viên ban quản trị chung cư, công an vào cuộc
Tags

bỏ rơi

cụ ông

chùa đồng

bỏ lại

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Cận cảnh hiện trường tan hoang sau vụ cháy quán karaoke ở Hà Nội

Cận cảnh hiện trường tan hoang sau vụ cháy quán karaoke ở Hà Nội

00:55
Kinh hoàng khoảnh khắc xe máy treo lơ lửng trên cột đèn giao thông sau va chạm với ô tô

Kinh hoàng khoảnh khắc xe máy treo lơ lửng trên cột đèn giao thông sau va chạm với ô tô

00:37
Bất ngờ về hình hài của sân vận động 60.000 chỗ chuẩn quốc tế tại Hưng Yên dần lộ diện

Bất ngờ về hình hài của sân vận động 60.000 chỗ chuẩn quốc tế tại Hưng Yên dần lộ diện

01:13
Choáng ngợp công trường cầu dây văng hơn 6.000 tỷ đồng: Cao ngang tòa nhà 40 tầng, kiến trúc cánh buồm

Choáng ngợp công trường cầu dây văng hơn 6.000 tỷ đồng: Cao ngang tòa nhà 40 tầng, kiến trúc cánh buồm

01:35
Mẫu xe tay ga mới của Suzuki: Đẹp như Honda LEAD và Vision, giá chỉ từ 26 triệu đồng

Mẫu xe tay ga mới của Suzuki: Đẹp như Honda LEAD và Vision, giá chỉ từ 26 triệu đồng

01:26
Hình ảnh thảm khốc từ hiện trường vụ va chạm giữa xe buýt và xe bồn chở dầu khiến 16 người tử vong

Hình ảnh thảm khốc từ hiện trường vụ va chạm giữa xe buýt và xe bồn chở dầu khiến 16 người tử vong

00:48
Chưa từng có: Việt Nam sẽ có sân khấu ngoài trời cực lớn, gấp rưỡi sân Mỹ Đình, do Vingroup xây dựng

Chưa từng có: Việt Nam sẽ có sân khấu ngoài trời cực lớn, gấp rưỡi sân Mỹ Đình, do Vingroup xây dựng

01:23
Danh tính người đàn ông đầu trần, "ngông nghênh" chở chó đội mũ bảo hiểm

Danh tính người đàn ông đầu trần, "ngông nghênh" chở chó đội mũ bảo hiểm

00:45
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại