HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Vụ cụ ông bị bỏ lại trước cổng chùa ở Hải Phòng: Cô gái đưa đến là con gái ruột

Khánh Ngân
|

Cơ quan chức năng xác định cô gái đưa cụ ông sức khỏe yếu đến chùa Đồng rồi rời đi là con gái ruột; gia đình sẽ được mời đón cụ về.

Liên quan đến vụ cụ già bị bỏ lại ở chùa Đồng, thuộc xã Lạc Phượng, TP Hải Phòng, trao đổi với PV ĐS&PL, lãnh đạo UBND xã Lạc Phượng cho biết, ngay sau khi thông tin nắm được thông tin, UBND xã phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành điều tra, làm rõ.

Bước đầu, đã xác định được danh tính cụ ông cũng như cô gái đưa cụ ông đến chùa. Theo đó, cô gái đưa đến chính là con gái cụ ông. Do hoàn cảnh khó khăn nên cô gái đã đưa bố đến chùa Đồng.

“Quá trình làm rõ, được biết cụ ông cũng đồng ý để con gái đưa đến chùa ở. Hôm nay, UBND xã sẽ mời gia đình đến đưa cụ ông về nhà”, vị lãnh đạo UBND xã Lạc Phượng thông tin thêm.

Nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh cắt clip)

Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh 1 cô gái đưa cụ ông bỏ lại trước cổng chùa Đồng, xã Lạc Phượng, TP Hải Phòng. Trong clip, cụ ông sức khỏe khá yếu, không thể tự đi lại.

Ngay sau khi clip được đăng tải đã thu hút sự quan tâm lớn của dư luận, đa phần mọi người đều bày tỏ sự bức xúc trước hành vi của cô gái.

Danh sách phạt nguội tuần qua: 77 chủ ô tô, xe máy nhanh chóng nộp phạt theo Nghị định 168
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Cận cảnh hiện trường tan hoang sau vụ cháy quán karaoke ở Hà Nội

Cận cảnh hiện trường tan hoang sau vụ cháy quán karaoke ở Hà Nội

00:55
Kinh hoàng khoảnh khắc xe máy treo lơ lửng trên cột đèn giao thông sau va chạm với ô tô

Kinh hoàng khoảnh khắc xe máy treo lơ lửng trên cột đèn giao thông sau va chạm với ô tô

00:37
Bất ngờ về hình hài của sân vận động 60.000 chỗ chuẩn quốc tế tại Hưng Yên dần lộ diện

Bất ngờ về hình hài của sân vận động 60.000 chỗ chuẩn quốc tế tại Hưng Yên dần lộ diện

01:13
Choáng ngợp công trường cầu dây văng hơn 6.000 tỷ đồng: Cao ngang tòa nhà 40 tầng, kiến trúc cánh buồm

Choáng ngợp công trường cầu dây văng hơn 6.000 tỷ đồng: Cao ngang tòa nhà 40 tầng, kiến trúc cánh buồm

01:35
Mẫu xe tay ga mới của Suzuki: Đẹp như Honda LEAD và Vision, giá chỉ từ 26 triệu đồng

Mẫu xe tay ga mới của Suzuki: Đẹp như Honda LEAD và Vision, giá chỉ từ 26 triệu đồng

01:26
Hình ảnh thảm khốc từ hiện trường vụ va chạm giữa xe buýt và xe bồn chở dầu khiến 16 người tử vong

Hình ảnh thảm khốc từ hiện trường vụ va chạm giữa xe buýt và xe bồn chở dầu khiến 16 người tử vong

00:48
Chưa từng có: Việt Nam sẽ có sân khấu ngoài trời cực lớn, gấp rưỡi sân Mỹ Đình, do Vingroup xây dựng

Chưa từng có: Việt Nam sẽ có sân khấu ngoài trời cực lớn, gấp rưỡi sân Mỹ Đình, do Vingroup xây dựng

01:23
Danh tính người đàn ông đầu trần, "ngông nghênh" chở chó đội mũ bảo hiểm

Danh tính người đàn ông đầu trần, "ngông nghênh" chở chó đội mũ bảo hiểm

00:45
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại