Vụ cụ bà ở TP HCM bị sát hại: Hung thủ lấy chiếc túi đựng tiền bán bánh bao!

Trưa ngày 16-8, không khí tang thương tại căn nhà nằm ở tổ 1, khu phố Uyên Hưng 3, phường Tân Uyên, TP HCM càng thêm ngột ngạt khi xuất hiện lác đác vài cơn mưa nhỏ.

Trong lúc gia đình, chính quyền địa phương đang lo hậu sự cho cụ N.T.V.P (SN 1951, ở khu phố Uyên Hưng 3, phường Tân Uyên, TP HCM) thì người con trai vẫn chưa hết bàng hoàng khi mẹ mình tử vong một cách tức tưởi như vậy.

Anh Nhuận buồn bã kể lại sự việc

"Gia đình không đòi hỏi bồi thường gì hết, chúng tôi chỉ yêu cầu công an phải xử lý nghiêm hung thủ theo đúng quy định của pháp luật"- anh T đã trả lời như vậy khi công an hỏi về nguyện vọng của gia đình.

Anh Phạm Phú Nhuận (SN 1979) là người con trai duy nhất trong số 4 người con của cụ P., anh ở cách nhà mẹ mình vài trăm mét, nhưng mỗi ngày đều đến bán cơm ngay một bên nhà cụ P., còn cụ P. thì bán bánh bao. "Nhiều lần tôi muốn đưa mẹ về nhà ở để tiện chăm sóc nhưng bà không chịu, muốn ở một mình cho thoải mái, dù bị tiểu đường và huyết áp nhưng mẹ vẫn còn khoẻ, đi lại sinh hoạt còn nhanh nhẹn"- anh Nhuận kể.

Anh Nhuận nhớ lại, vào tối ngày 14-8, chị gái của anh đến nhà, vừa mở cửa vào thì phát hiện mẹ đã tử vong, lúc anh chạy tới nơi thì người phụ nữ này đã ngất xỉu. "Tôi nhìn chiếc quạt đang chỉa vào người mẹ, lúc đó chỉ nghĩ mẹ bị trúng gió dẫn đến tử vong, đến lúc xem lại camera để biết mẹ ra đi thời điểm nào thì mới tá hoả là mẹ bị đối tượng lẻn vào nhà bóp cổ"- anh Nhuận nghẹn ngào.

Hung thủ vào nhà bóp cổ cụ P. tử vong rồi lấy đi chiếc túi đựng tiền bán bánh bao mỗi ngày của cụ

Theo anh Nhuận, hung thủ sau khi ra tay tàn nhẫn với cụ P. đã lẻn vào phòng ngủ lục tung đồ đạc, lấy đi chiếc túi mà cụ P. đựng tiền bán bánh bao mỗi ngày, số tiền không nhiều. Phát hiện sự việc, gia đình anh lập tức báo công an.

"Từ camera đen trắng của gia đình, chúng tôi chưa nhận định được hung thủ là ai, nhưng khi công an chuyển sang chế độ màu thì phần nào nhận ra được kẻ giết người"- anh Nhuận nhớ lại.

Dù ra tay tàn nhẫn với cụ P. nhưng theo anh Nhuận, sáng hôm sau, hung thủ vẫn xuất hiện xung quanh khu vực đám tang, lúc này đối tượng đã bịt khẩu trang, một lúc sau khi tên này vào nhà (cách nhà cụ P. vài trăm mét) thì bị công an ập đến bắt giữ.

Một bảo vệ ở gần đó cũng cho biết buổi sáng sớm hôm đó, ông nhận thấy sự thay đổi của Liêm (tên của hung thủ), khi anh cứ lảng vãng xung quanh khu vực đám tang, thái độ khác thường, không như mỗi ngày.

Theo người này, Liêm cùng làm bảo vệ giống ông, hôm gây án, cũng là lúc đối tượng đang trực ca đêm tại một cơ quan sát bên nhà cụ P.. "Bình thường tiếp xúc, Liêm khá hiền lành, không biết uống rượu, không biết gặp khó khăn gì mà lại ra nông nổi như thế này"- bảo vệ này nói.

Được biết, hung thủ đã ly hôn với vợ, hiện sống cùng chị gái trên địa bàn. Vụ việc hiện vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vào khoảng 9 giờ 40 phút, ngày 15-8, Công an phường Tân Uyên nhận được tin báo của con trai về việc mẹ ruột là cụ N.T.V.P (SN 1951, ở khu phố Uyên Hưng 3, phường Tân Uyên, TP HCM) nghi bị sát hại.

Qua trích xuất camera phát hiện vào khoảng 19 giờ 30 phút, ngày 14-8, cụ P. đang nằm trên ghế xếp trong nhà thì có nam thanh niên đi vào nhà, sau đó bóp cổ cụ P. dẫn đến tử vong.



