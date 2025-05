Liên quan thông tin "CSGT bám vào yên xe máy một người đàn ông ở TP HCM", ngày 26-5, Công an TP HCM cho biết đã bắt khẩn cấp Dương Trí Tài (26 tuổi; ngụ huyện Bình Chánh) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, ngày 22-5, Phòng Cảnh sát giao thông bố trí Tổ công tác thực hiện nhiệm vụ trên tuyến đường Lê Khả Phiêu thuộc xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh.

Đến khoảng 12 giờ 15 cùng ngày, khi đang thực hiện nhiệm vụ điều tiết giao thông, kiểm soát xử lý vi phạm, tổ công tác phát hiện Dương Trí Tài điều khiển xe mô tô đang dừng chờ đèn đỏ có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh yêu cầu Tài dừng xe.

Clip công an lấy lời khai Dương Trí Tài

Khi gần vào đến lề đường, Tài tăng ga bỏ chạy về hướng vòng xoay An Lạc, quận Bình Tân. Lúc này, dù cán bộ CSGT đã giữ lại nhưng Tài tiếp tục không chấp hành, tăng ga bỏ chạy.

Đánh giá hành vi của đối tượng có khả năng gây nguy hiểm cho người đi đường nên CSGT đã kiên quyết bám vào yên sau xe và sau khoảng 100m thì khống chế được Dương Trí Tài.

Tổ Công tác đã đưa Tài cùng phương tiện về trụ sở Công an xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh để làm việc. Tại cơ quan công an, Dương Trí Tài đã khai nhận hành vi phạm tội, cho biết do không có Giấy phép lái xe nên khi bị lực lượng CSGT yêu cầu dừng xe để kiểm tra đã không chấp hành.