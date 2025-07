Thông tin trên được ông Phạm Kim Đăng - Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y cho biết tại buổi họp báo thường kỳ quý 2/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NNMT) diễn ra sáng nay (3/7).

Theo ông Đăng, đơn vị này đã nhận được văn bản báo cáo xử lý vi phạm của cán bộ liên quan đến vụ C.P Việt Nam.

"Cơ quan quản lý đã xử lý cán bộ vi phạm và chuyển nhiệm vụ khác, đồng thời kiểm điểm trạm thú y phụ trách giết mổ. Trong thời gian tới, Cục Chăn nuôi và Thú y sẽ có quy chế phối hợp với Bộ Công an để tăng cường giám sát, kiểm soát vệ sinh an toàn giết mổ. Đồng thời, chỉ đạo các địa phương tăng cường hơn nữa công tác giám sát trong an toàn vệ sinh giết mổ" , ông Đăng cho biết.

Hình ảnh heo bệnh vẫn được đóng dấu kiểm dịch. (Ảnh: Facebook)

Mới đây, Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam (C.P. Việt Nam) phát thông báo công bố kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm của Công an tỉnh Sóc Trăng.

Công ty này cho rằng thời gian qua, mạng xã hội và một số phương tiện truyền thông xuất hiện thông tin cho rằng doanh nghiệp vi phạm quy định về an toàn thực phẩm khi cung cấp thịt heo, thịt gà không đảm bảo chất lượng tại thị trường Sóc Trăng.

Trước thông tin gây hoang mang dư luận, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có văn bản đề nghị Bộ Công an chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, xác minh làm rõ.

Dưới sự chỉ đạo của Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (C05) - Bộ Công an, Công an tỉnh Hậu Giang, Công an tỉnh Sóc Trăng cùng đại diện Cục Chăn nuôi và Thú y, các sở ngành tại địa phương thực hiện điều tra, xác minh toàn diện.

Sau quá trình điều tra, ngày 29/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng ban hành văn bản Số 10921-TB/CSKT, kết luận: Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam không có dấu hiệu tội phạm "vi phạm quy định về an toàn thực phẩm", quy định tại khoản 2 Điều 157 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định số 6392 ngày 27/6/2025: Không khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm về quy định an toàn thực phẩm" xảy ra tại huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng).

Như vậy, nội dung tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến sự an toàn thực phẩm đối với C.P. Việt Nam đã được xác minh là không có căn cứ pháp lý.

Trước đó, sáng 30/5, mạng xã hội lan truyền bài đăng từ tài khoản "Jonny Lieu", sau đó được xác nhận là ông Liễu Quý Ngân - cựu nhân viên bộ phận bán hàng của C.P. Việt Nam, chuyên phụ trách mảng thịt heo khu vực gia công.

Ông Ngân cho biết, trong quá trình làm việc tại cửa hàng C.P. Fresh Shop Mỹ Xuyên (thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng), ông phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường liên quan đến hoạt động kinh doanh thịt tại đây.

Ông đưa ra cáo buộc C.P. Việt Nam có hành vi trà trộn thịt heo, thịt gà bệnh; thậm chí những mảng thịt bốc mùi hôi thối, xuất hiện mụn, áp xe... qua sơ chế vẫn được đưa về hệ thống cửa hàng Fresh Shop để tiêu thụ.