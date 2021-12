Vụ Công ty Việt Á nâng khống giá kit xét nghiệm COVID-19: Chi hoa hồng "khủng"

Kê biên, phong tỏa 28 bất động sản và hàng trăm tỷ đồng

Ngày 10/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03), Bộ Công an đã khám xét khẩn cấp 16 địa điểm tại 8 địa phương (Hà Nội, TP.HCM, Hải Dương, Thừa Thiên - Huế, Bình Dương, Long An, Cần Thơ, Nghệ An) và triệu tập ghi lời khai trên 30 đối tượng liên quan.

Bên cạnh đó, C03 đã phong tỏa nhiều tài khoản, sổ tiết kiệm của Phan Quốc Việt và các đối tượng thuộc Công ty Việt Á có trị giá trên 320 tỷ đồng, 100.000 USD, đồng thời tiến hành kê biên 20 bất động sản của các đối tượng tại nhiều địa phương. C03 cũng đã kê biên 8 bất động sản của ông Phạm Duy Tuyến... Vụ án đang tiếp tục điều tra mở rộng đối với các cá nhân, đơn vị liên quan.